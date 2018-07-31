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Что означает слово «размазня» на самом деле
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Что означает слово «размазня» на самом деле 

Кириллица 2 часа назад
Фото: Кириллица
Согласно словарю Ожегова, у слова «размазня» есть три значения. В первом случае речь идет об очень жидкой каше (гречневой, манной и т. д.), буквально размазывающейся по тарелке. Во втором — о слабом духом, бесхарактерном человеке, который не способен на энергичные действия и серьезные решения. Третье значение: размазня — нечто неясное, неопределенное, без четких границ или характеристик.

Отличные вкусовые качества и полезность

Не стоит откликаться на оскорбление «размазня» не только потому, что оно является способом манипуляции, подспудного управления человеком с целью получить от него желаемое. Это слово обозначает вполне определенное очень питательное блюдо. Кашу-размазню традиционно варят из гречневой, реже — манной или перловой круп с добавлением большого количества воды и молока. В процессе варки крупа вбирает почти всю жидкость и становится очень мягкой и нежной. Размазню щедро сдабривают маслом, сахаром или мёдом. Благодаря калорийности и удобоваримости она отлично подходит для детского и диетического питания (например, при сильном истощении, когда нужно набрать вес). Каша-размазня не только вкусна, но и богата витаминами, кальцием, железом и массой других макро— и микроэлементов. Из-за нежной консистенции прекрасно впитывается пищеварительной системой и не травмирует слизистую желудка.

Национальное блюдо

Советский историк Вильям Похлебкин указывал, что размазня — традиционное блюдо восточно-славянской кухни. Для ее приготовления использовалась дробленая гречка — «продел». В России особенно популярной была крупа, поставляемая из Смоленской губернии. Каша-размазня — не только питательное самостоятельное блюдо, но и настоящий «символ русского своеобразия». Она сочетает в себе такие характерные черты, как четкость пропорций, доступность, питательность и простота приготовления. Отличная пища для работящего народа.
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