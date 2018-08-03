В Мавритании найден самый старый метеорит в истории

Древнейший из когда-либо найденных метеорит поможет ученым разгадать тайну формирования Солнечной системы.

Объект, названный NWA 11119, был обнаружен в песчаной дюне в Мавритании. По размерам он похож на бейсбольный мяч, а возраст, по подсчетам ученых, составляет 4,565 миллиардов лет, сообщает Nature Communications.

Принято считать, что Солнечная система образовалась примерно 4,6 миллиардов лет назад из газопылевого облака, чьи частицы под воздействием гравитации слипались одна с другой. Возможно, этот процесс был спровоцирован близким взрывом сверхновой.

Но это лишь теория. Ученые надеются, что космический гость прольет новый свет на загадку. Исследователи из Государственного университета Аризоны уже отметили, что NWA 11119 не похож на другие метеориты.

Nasa

На поверхности можно увидеть необычные светло-зеленые вкрапления. Анализ показал, что это тридимит — редкий минерал из класса кремнеземов, и его количество составило около 30% от общей массы. Такой показатель является уникальным для метеоритов, богатые диоксидом кремния породы раньше встречались ученым только на Земле.

Можно предположить, что химически развитые, богатые кремнеземом твердые породы формировались в Солнечной системе в первые 10 миллионов лет ее существования, до образования планет земного типа. Вулканические процессы действовали как своего рода доменные печи, переплавляя породу и обрабатывая все твердые частицы звездной системы. В конечном счете, так появились планеты.

Ученые предположили, что некогда NWA 11119 был частью крупного космического объекта, который врезался в другой астероид или протопланету и развалился на куски. Некоторые из его фрагментов достигли орбиты Земли и в результате упали на территории современной Мавритании в незапамятные времена.