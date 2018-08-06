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Самые смертоносные танки-гиганты
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Самые смертоносные танки-гиганты 

Рамблер 13 часов назад
Первые танки проявились на полях сражений в Первую мировую войну. С того момента военные специалисты начали борьбу за создание самых мощных, самых сильных, самых пробивных танков. Эти модели — поистине смертоносные боевые машины, которым сложно противостоять.
1. Французский танк Char 2C выпускали с 1921 года. Высота танка превышала 4 метра, а длина было около 10 метров. Экипаж танка состоял из 12 человек, из них трое находились в башне и управляли 75-миллиметровой пушкой. Ещё одна пушка была сзади, а по бокам было установлено три пулемёта, а весила эта машина 69 тонн.
2. Британские танки TOG I и TOG II. Первую модель начали разрабатывать в 1939 году. Она весила 80 тонн, была оснащёна 75-миллиметровой пушкой и могла развить скорость до 14 км/ч. Но решение было не самым удачным, поэтому появился второй вариант. В конструкцию TOG II были внесены изменения, однако, несмотря на мощность и сверхтяжелый вес, выпуск обоих моделей прекратили, поскольку приоритет начал отдавать лёгким и средним танкам.
3. Германский танк Maus. Этот сверхтяжёлый танк разрабатывался нацистами, а руководил проектом Фердинанд Порше. 118-тонный Maus был настолько укреплён, что ни одно существовавшее на тот момент оружие не могло его уничтожить. Из-за колоссального веса танк не мог проходить по мостам через реки, поэтому создатели предусмотрели возможность преодолевать водоёмы вплавь.
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