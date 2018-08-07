Достижения СССР, которые замалчиваются

В Советском Союзе была масса проблем, однако вряд ли кто-то будет отрицать, что за годы его существования жизнь людей изменилась радикально. Во многом это произошло благодаря стараниям исследователе, инженеров, конструкторов. Вот несколько открытий, сделанных советскими учёными, о которых сейчас предпочитают умалчивать.

1. В СССР женщины имели те же права, что и мужчины, в том числе могли занимать рабочие места, о которых западные женщины и думать не могли. Кроме того, женщины принимали активное участие в политике, особенно в начале 20 века, и воевали.

2. Влияние советского кинематографа на тогдашнюю жизнь граждан и на сегодняшний кинематограф невозможно переоценить. Ещё Сергей Эйзенштейн начал развивать теорию монтажа и редактирования фильмов. Из-за сочетания планов и ракурсов фильмы Эйзенштейна выглядели более насыщенными и интересными, а основы теории монтажа сейчас используются киношниками повсеместно.

3. Космический истребитель «Спираль» начали разрабатывать в шестидесятых годах. Предполагалось, что орбитальный самолёт будет выводиться на орбиту гиперзвуковым самолётом-разгонщиком. Этот проект спустя время закрыли, отдав предпочтение проекту шаттла «Буран».