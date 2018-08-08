Шокирующие факты о кадетской школе для девушек

К флешмобу «Один лайк — один факт» присоединилась выпускница уникального для России учебного заведения — женской кадетской школы-интерната.

Кто и как туда попадает? Как обстоят дела с дисциплиной? И при чем тут митинги? Рассказываем по порядку.

Выпускница кадетки Майя Вольф предложила своим подписчикам в твиттере узнать массу интересных подробностей о ее личном опыте обучения в уникальной школе.

На предложение откликнулось более 3000 человек, и Майя приступила к перечислению правдивых и немного шокирующих фактов.

1. Девочки спят в казармах, комнаты по 2, 4, 6 и 8 человек. Круче всего жить в двушке с подругой, самый ад — восьмерка.

2. В понедельник перед уроками ты сдаёшь телефон и получаешь его с 20 до 21 вечера, при условии что ты убрался, сходил в душ, хорошо себя вёл и сделал все уроки.

3. Спасением были вторые телефоны — девочки сдавали дешевые нокии, а смартфоны прятали в лифчиках. Доставать телефоны у всех на виду было опасно, так что я читала блоги в запертом туалете.

В кадетской школе действует строгая техника безопасности, согласно которой девочкам нельзя вешать в комнатах больше одного зеркала, при этом шкафы должны быть прибиты к стенам — чтобы не упали.

На тумбочках не должно быть никаких личных вещей, а внутри все необходимо хранить в косметичках. И да, никаких ярких ногтей, косметики и волос без пуританских косичек.

4. Преподавание было очень слабым. Упор делался на «красивых, послушных девочек». Лучшие по поведению классы все время снимали с уроков на «эскорт» (поехать поздравить ветеранов, пройти где-нибудь маршем, смирно постоять на мероприятии).

5. Часто шмонали вещи (для меня это было дикостью). Искали телефоны, но отчисляли за найденные сигареты, презервативы.

6. Кормили посменно и времени на прием пищи почему-то всегда было мало, а сама еда была отвратительной. До сих пор не могу отучиться быстро есть. В еде попадались мухи, тараканы.

Майя призналась, что спустя год столовская еда так надоела, что помимо телефонов девочки начинали таскать в лифчиках что-нибудь вкусненькое.

7. На весь корпус у нас было два офицера. Один страдал манией величия и национализмом, другой был контуженым после войны, без пальца, вечно бухой, но зато справедливый.

8. Местного майора воротило от моей немецкой фамилии, так что меня он назвал «Плисецкая». Ему казалось, что так достойнее. Не обошлось и без криков «вали в свою америку».

«Считается, что в кадетке у всех хорошее воспитание. На самом деле нет, потому что туда отдают трудных детей на перевоспитание. В итоге никто не воспитывается, и озлобленные девушки идут на службу в МВД ФСБ . Много детей из неблагополучных семей».

9. Большая часть одноклассниц выбрали госслужбу. Нет ни одной, кто не жалел бы. Остальные — маникюрные мастера, мамаши и юристы.

twitter.com/mayavolf/

10. Раз в год нам устраивали балы с мужским кадетским корпусом. Иногда — с почетным караулом. Было прикольно. Девочки в пышных платьях, красивая музыка. Наверное, единственное мое хорошее воспоминание.

11. Митинги. Во время митингов нас не отпускали домой. Вообще. Даже в субботу. Даже если за тобой приехала семья, даже если у тебя есть уважительная причина. Особенно страшным для администрации был Навальный.

Так что иногда мы оставались на выходных и решали пробники ЕГЭ.

«В корпусе было много лесбиянок и бисексуалок, но открыто это не оглашалось».

12. Учителя были так себе. Физичка не смогла мне объяснить, почему на Эвересте не сможет завестись вертолёт, а учительница по русскому как-то раз порвала мое сочинение перед всем классом.

13. В корпусе не курили, но в старших классах проносили алкоголь в термосах.

14. Самые популярные шутки среди кадетов — про фашистов.

15. Те несчастные, что пришли в кадетку по собственному желанию, сделали это после просмотра сериала «Кадетство».

«Однажды очередная отправленная на перевоспитание девочка сбежала из корпуса. Ходят слухи, что она уехала из Москвы с дальнобойщиками, заразилась СПИДом, родила ребенка и умерла. Нас потом допрашивали менты».

16. Помню, как мама обещала, что в корпусе я точно найду себе лучшую подругу на всю жизнь. Никаких подруг меня не осталось. Все они пошли в МВД и с ними стало невозможно общаться. У всех девочек двойные стандарты: они страдают, но защищают родное, прогнившее говно.

Вообще, в кадетке был достаточно странный контингент. Майя рассказала, что год жила в одной комнате с 15-летней девочкой, у которой был «папик» на 20 лет старше. А еще одна ее соседка была дочерью мужчины, который застрелил своих соседей.

Что касается самой Майи, то ее отправили в кадетскую школу, потому что она занималась фотографией и ходила по выставкам. А родителям хотелось видеть ее серьезным человеком — адвокатом, фээсбэшником или кем-нибудь в этом духе.

17. В кабинете ОБЖ у нас был манекен Гоша, с ним перецеловался весь кадетский корпус.

18. За время службы у меня накопилось 5 медалек! Девочки с количеством медалей большим, чем у ветеранов смотрятся абсурдно, но уж как есть. Медальки давали за достижения и участия в парадах. У мужского корпуса наград было в 2 раза больше.

19. Сейчас в корпусе не обходятся без попов. При мне такой фигни не было.

20. Самым смешным блюдом был куриный бульон. Не знаю, какую косточку туда кидали, но это была просто соленая водичка. Кушайте, девочки, не объешьтесь.

А вот остаток еды из столовой нужно было утилизировать, но Майя говорит, что учителя частенько уходили с пакетами.

21. Кадетка готовит первоклассных уборщиц! Убирались мы раза 3 в день. Зубными щетками ничего не драили, это миф.

«Все время запрещали что-нибудь новое «по уставу». Устав за 5 лет я так и не увидела, хотя много раз просила дать его ознакомиться».

22. ЕГЭ все списали

23. ГИА тоже все списали

Резюмируя, Майя пришла к выводу, что военная служба нужна для того, чтобы внушить людям, что они никчемные и не годятся ни на что кроме тупого выполнения приказов.

Девушка уверена, что именно поэтому большинство военных забитые и очень закомплексованные люди. Ну а те, кто взял и начал новую жизнь, — большие молодцы.