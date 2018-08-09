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Зачем Япония покупала у СССР битое стекло
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Зачем Япония массово покупала у СССР битое стекло 

Anews 4 часа назад
Многие выходцы из СССР помнят легенду, согласно которой Япония выкупила у страны огромное количество битого стекла. При этом товар им в итоге не понадобился, и стекло попросту высыпали в море.
Долгое время эту историю считали выдумкой, но оказалось, что такая необычная сделка действительно произошла. Япония действительно выкупила у Советского Союза большую партию битого стекла, которое стоило копейки в те времена. По ненадобности стекло было сразу отправлено в море, где не причинило вреда экосистеме.
Однако долгое время многие задавались вопросом, что же именно интересовало японцев в данной сделке, и спустя десятилетия ответ нашелся. Как оказалось, битое стекло покупателю действительно не понадобилось, а сравнительно небольшие деньги страна заплатила за совершенно другой продукт.
На самом деле Японии нужна была тара из-под битого стекла, которой являлись невероятно качественные ящики из дерева.
Советские ящики были сделаны из качественных кедровых досок и могли служить десятилетиями. Они отличались своим качеством и прочностью, а Япония в те годы переживала не лучшие времена, поэтому не могла закупить дерево с такими же характеристиками, решившись на хитрость.
В Японии не имелось достаточного количества лесов, которые можно было вырубить для использования в промышленности. Однако ресурсы Советского Союза не были ограничены, чем и воспользовались предприимчивые японцы.
По прибытии стекла в страну, оно сразу отправилось на дно моря, а ящики оказались разобраны и использованы в качестве добротного материала для мебели.
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