Зачем Япония покупала у СССР битое стекло

Зачем Япония массово покупала у СССР битое стекло

Многие выходцы из СССР помнят легенду, согласно которой Япония выкупила у страны огромное количество битого стекла. При этом товар им в итоге не понадобился, и стекло попросту высыпали в море.

Долгое время эту историю считали выдумкой, но оказалось, что такая необычная сделка действительно произошла. Япония действительно выкупила у Советского Союза большую партию битого стекла, которое стоило копейки в те времена. По ненадобности стекло было сразу отправлено в море, где не причинило вреда экосистеме.

Однако долгое время многие задавались вопросом, что же именно интересовало японцев в данной сделке, и спустя десятилетия ответ нашелся. Как оказалось, битое стекло покупателю действительно не понадобилось, а сравнительно небольшие деньги страна заплатила за совершенно другой продукт.

На самом деле Японии нужна была тара из-под битого стекла, которой являлись невероятно качественные ящики из дерева.

Советские ящики были сделаны из качественных кедровых досок и могли служить десятилетиями. Они отличались своим качеством и прочностью, а Япония в те годы переживала не лучшие времена, поэтому не могла закупить дерево с такими же характеристиками, решившись на хитрость.

В Японии не имелось достаточного количества лесов, которые можно было вырубить для использования в промышленности. Однако ресурсы Советского Союза не были ограничены, чем и воспользовались предприимчивые японцы.

По прибытии стекла в страну, оно сразу отправилось на дно моря, а ящики оказались разобраны и использованы в качестве добротного материала для мебели.