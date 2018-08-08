Что происходит в сумке кенгуру на самом деле

Где же находится, для чего нужна и как выглядит сумка кенгуру?

Начнем с того, что обладателями полого «мешочка» на теле являются лишь самки животного. Самцам этот «атрибут» попросту не нужен. Особи же женского пола без нее обойтись не могут.

Дело в том, что внутренние органы самок кенгуру устроены таким образом, что не позволяют доносить детеныша. Вот и приходится малышам появляться на свет до конца не сформировавшимися.

Трехсантиметровые, еще не покрытые шерсткой, слепые кенгурята проделывают сложный путь к входу в сумку и продолжают свое развитие уже в ней. Кратчайший путь к новому месту обитания малышам показывает мама, вылизывая на брюхе «дорожку».

Кенгуру вынашивают детенышей в сумке около 46 недель после их рождения, а значит, она должна быть «оснащена» всем необходимым для развития малыша.

Надо отметить, что сумка очень маленькая, но хорошо тянется, так что кенгурята, подрастая, не испытывают дискомфорта. Внутри располагаются соски, через один из которых появившийся малыш будет получать молоко на протяжении всего периода формирования. Чистить сумку самкам приходится своим длинным языком.

Кенгуру вполне могли бы уместить в свой «мешочек» парочку книг, кошелек, несколько некрупных фруктов, связку ключей и мобильный.