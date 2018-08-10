Над озером в США повисла огромная стена из облаков

Недавно в штате Иллинойс над озером Анна повисла гигантская стена из облаков. Она выглядела настолько зловеще, что многие прохожие засняли природное явление на камеру и выложили в Сеть. На снимках видно, что грозовые облака простираются от земли до неба и угрожающе надвигаются на город, напоминая при этом мощные волны во время цунами.

Несмотря на пугающий вид, стена из облаков — обычное явление при резком перепаде температур. Ученые называют этот феномен шельфовыми облаками. Их необычная форма, напоминающая волну, объясняется встречей нисходящих потоков холодного воздуха и восходящих потоков теплого.

Публикация от Lenny Buzz (@lennybuzz) 7 Авг 2018 в 3:49 PDT

Кому-то из пользователей облака напомнили туман в фильме "Мгла", кому-то — стену, за которой находится зловещий Мордор из "Властелина колец", а кто-то даже вспомнил о наступлении судного дня.