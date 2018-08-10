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Над озером в США повисла огромная стена из облаков
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Над озером в США повисла огромная стена из облаков 

Рамблер 9 часов назад
Недавно в штате Иллинойс над озером Анна повисла гигантская стена из облаков. Она выглядела настолько зловеще, что многие прохожие засняли природное явление на камеру и выложили в Сеть. На снимках видно, что грозовые облака простираются от земли до неба и угрожающе надвигаются на город, напоминая при этом мощные волны во время цунами.
Несмотря на пугающий вид, стена из облаков — обычное явление при резком перепаде температур. Ученые называют этот феномен шельфовыми облаками. Их необычная форма, напоминающая волну, объясняется встречей нисходящих потоков холодного воздуха и восходящих потоков теплого.
Кому-то из пользователей облака напомнили туман в фильме "Мгла", кому-то — стену, за которой находится зловещий Мордор из "Властелина колец", а кто-то даже вспомнил о наступлении судного дня.
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