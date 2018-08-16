Технологии предков, которые поражают воображение

Мы удивляемся, какими же знаниями и умениями обладали наши предки, раз могли сооружать такое.

Наземный транспорт

Как рассказывает история, наши предки прекрасно обходились одноколесным транспортом. В наши дни это трудно себе представить, а Голливуд преподносит нам такой транспорт как фантастику или технологии будущего. Упрямые факты говорят о другом — это технологии прошлого, конца XVIII — начала XIX века.

Одноколесные механизмы отчетливо прослеживаются практически во всех аспектах транспортной отрасли: от конных экипажей и велосипедов до мотоциклов, развивающих скорость до 150 км/ч.

Шагающий транспорт

На видео вы видите мотолошадь, которая, по версии официальных аналитиков, является тренажером для езды на обыкновенном мотоцикле. Посмотрите, как этот тренажер напоминает роботов, созданных сотрудниками BostonDynamics.

Подземный транспорт

Под каждым более-менее крупным городом тянутся многокилометровые туннели. Нам говорят, что перед нами типичный пример средневековой канализации. Но посмотрите, как качественно они сооружены (даже по современным меркам!), а срок эксплуатации неограничен. Возможно, это туннели, предназначенные для сверхбыстрого перемещения между странами. Подобная сцена есть в фильме " Kingsman: Золотое кольцо". Так что возможно, это не просто фантазия режиссера!..

Строительные технологии

В Испании, в восемнадцати километрах от Аликанте, есть древнее водохранилище. В узком горном каньоне тонны воды сдерживает дамба под названием Тиби. И никакого бы удивления сооружение не вызывало, если бы не грандиозный масштаб и дата постройки. Первый камень в основании плотины был заложен в 1589 году, а через 14 лет, в 1594 году, строительство было завершено. Высота насыпи — 41 метр, ширина достигает 33 метров. Шлюзовая система исправно функционирует до сегодняшних дней, спустя 400 лет!

Атмосферное электричество

Посмотрите на эти снимки из прошлого: на них отчетливо видны куполообразные постройки. Есть предположение, что купольные постройки — это источники получения электричества из окружающего пространства.