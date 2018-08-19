Определен пол и возраст людей из саркофага в Египте

Ученые определили пол и возраст людей из загадочного саркофага в Египте

Ученые определили, кто был похоронен в черном саркофаге, найденном при раскопках в Александрии и вскрытом 19 июля. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным министерства по делам памятников древности, один из захороненных — мужчина 35-39 лет и ростом 160-165,5 сантиметра, второй — мужчина крупного телосложения (179-184,5 сантиметра), которому предположительно было 40-44 года. Также с ними была захоронена женщина 20-25 лет и ростом от 160 до 164 сантиметров.

Отмечается, что замеченное ранее отверстие в черепе одного из мужчин, возможно, появилось в результате хирургической операции по трепанации черепа.

Ученые продолжат исследование останков из саркофага путем проведения ДНК-экспертизы, чтобы выяснить степень родства захороненных.

Ранее сообщалось, что саркофаг, обнаруженный на пятиметровой глубине, был запечатан более двух тысяч лет назад в период династии Птолемея (IV — I век до нашей эры). С тех пор его не вскрывали, о чем свидетельствовал нетронутый слой штукатурки под крышкой.