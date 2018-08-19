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Определен пол и возраст людей из саркофага в Египте
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Ученые определили пол и возраст людей из загадочного саркофага в Египте 

Lenta.ru 18 минут назад
Фото: Lenta.ru
Ученые определили, кто был похоронен в черном саркофаге, найденном при раскопках в Александрии и вскрытом 19 июля. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным министерства по делам памятников древности, один из захороненных — мужчина 35-39 лет и ростом 160-165,5 сантиметра, второй — мужчина крупного телосложения (179-184,5 сантиметра), которому предположительно было 40-44 года. Также с ними была захоронена женщина 20-25 лет и ростом от 160 до 164 сантиметров.
Отмечается, что замеченное ранее отверстие в черепе одного из мужчин, возможно, появилось в результате хирургической операции по трепанации черепа.
Ученые продолжат исследование останков из саркофага путем проведения ДНК-экспертизы, чтобы выяснить степень родства захороненных.
Ранее сообщалось, что саркофаг, обнаруженный на пятиметровой глубине, был запечатан более двух тысяч лет назад в период династии Птолемея (IV — I век до нашей эры). С тех пор его не вскрывали, о чем свидетельствовал нетронутый слой штукатурки под крышкой.
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