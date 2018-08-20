Грубые ошибки инженеров, которые дорого обошлись

Творческие люди видят жизнь немного под иным углом. И это может быть по-настоящему здорово, если только речь не идёт о постройках, при проектировании которые архитекторы чрезмерно увлеклись. Ошибки проектировщиков могут дорого обойтись и привести к проблемам.

1. Башня Джона Хэнкока, Бостон (США). 60-этажный небоскрёб построили в 1976 году. Минималистичная башня поразили всех стильным дизайном, но спустя некоторое время начались странности: окна здания самопроизвольно вываливались, а сам небоскрёб оказался неустойчивым к ветрам и периодически качался. Чтобы решить проблемы, пришлось привлечь инженеров и потратить уйму денег.

2. Отель Vdara, Лас-Вегас (США). Изогнутая форма здания породила явление, которые постояльцы окрестили «Луч Смерти». Это зона, где всегда повышена температура. Один из посетителей гостиницы рассказывал, что в его руках расплавился пластиковый стакан из-за высокой температуры в номере.

3. Стадион Tropicana Field, Сент-Питерсберг (США). Этот бейсбольный стадион оснастили неубирающейся крышей и системой мостов, которые очень удобны для зрителей. Однако такая конструкция оказалась крайне неудобной для игроков: мячи, которые летят очень высоко, ударяются о балки и меняют направление движения, а некоторые и вовсе застревают в конструкции. В итого в гигантском стадионе, созданном специально для игры в бейсбол, играть в бейсбол затруднительно.