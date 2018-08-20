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Развеяны популярные мифы о космосе
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Развеяны популярные мифы о космосе 

Рамблер 2 часа назад
Фильмы о космосе очень популярны, поэтому современный кинематограф активно эксплуатирует эту тему. Но зачастую истории, рассказываемые киношниками, наполнены фактами, далёкими от реальности. Этим мифам, показанным в блокбастерах, верить не стоит.
1. Не имеющий скафандра человек в космосе лопнет. Безвоздушное пространство на самом деле убивает, но процесс умирания куда менее эффектный. Без скафандра человек просто умирает от недостатка кислорода в течение 30 секунд.
2. Половина Луны всегда погружена в темноту. С поверхности Земли видна лишь одна половина нашего спутника, а вторая кажется тёмной. В реальности Луна постоянно освещается Солнцем подобно Земле.
3. Сквозь пояс астероидов нельзя путешествовать. Космическое пространство настолько огромно, что шанс встретиться с астероидом 1 к 1 000 000.
4. Великая Китайская стена видна с орбиты. Это очень распространённое утверждение — миф. Хотя в начале двадцатого века об этом говорили вполне серьёзно, первые космонавты разочаровали всех: гигантское сооружение заметить из космоса невозможно. Стену не заметили ни советские, ни американские исследователи, не рассмотрел её из иллюминатора даже китайский космонавт.
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