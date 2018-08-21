Что произойдет на планете в этом веке

Наша Земля меняется ежедневно, хотя многие изменения проходят незамеченными. Тем не менее, сравнивая жизнь конца двадцатого века и сегодняшний день, можно обнаружить массу отличий, порой существенных. А что же произойдёт к концу этого века и какой будет жизнь наших детей и внуков?

1. Прибрежные города затопит мировой океан. Таяние ледников вызывает повышение уровня мирового океана. Это заметно уже сегодня, но, по прогнозам учёных, в ближайшие десятилетия уровень вырастет ещё на пару метров. Сегодня чуть менее половины населения планеты живёт в прибрежной зоне, и в случае её затопления эти люди вынуждены будут переезжать в другие регионы. В подтопленных городах начнётся экономический упадок, что может вызвать повышение цен и ухудшение жизни.

2. Некоторые виды животных вымрут. Из-за активности человека уже вымерли десятки видов животных, сейчас многие виды находятся на грани вымирания и, по мнению некоторых специалистов, в следующем столетии может исчезнуть половина обитающих сегодня на планете видов.

3. Появятся автономные электрические автобаны. К середине века до 40 процентов автомобилей будут ездить на электродвигателях. Уменьшение числа машин, работающих на бензине, значительно улучшит экологическую обстановку. Кроме того, прогнозируется усиление популярности автопилотов.