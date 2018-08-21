Вызывающие оторопь тайны Бермудского треугольника

Если соединить прямыми линиями Флориду, Пуэрто-Рико и Бермудские острова, то получится треугольник. Об этом загадочном месте наверняка слышал каждый: Бермудский треугольник давно прославился как таинственная и магическая зона. Вот лишь пара происшествий в Бермудском треугольнике, от которых бросает в дрожь.

1. 14-летние подростки Остин Стефанос и Перри Коэн в июле 2015 года без спросу взяли лодку родителей и отправились на рыбалку в сторону Багам. В нескольких километрах от берега лодка попала в зону сильных волн и ветра. Оттуда парни отправили сообщения друзьям из двух слов: «Нам крышка». Ребят искали почти год. В конце концов лодку всё-таки нашли, но Остин и Перри исчезли бесследно.

2. В декабре 1945 года звено из пяти самолётов стартовало с морской базы Форт-Лодердейла (Флорида). Командовал звеном 19 опытный лётчик Чарльз Кэролл Тейлор, все самолёты были исправны. Первые полчаса полёт шёл в обычном режиме, однако позже один из пилотов сообщил, что не знает, где находится, а ещё через пару минут Тейлор рапортовал, что оба компаса вышли из строя. Диспетчеры дали указание лететь вдоль побережья Флориды на север, а потом повернуть на запад и двигаться в сторону суши. Через четыре часа после взлёта в эфире услышали Тейлора, который приказал всем самолётам приблизиться друг к другу, чтобы в случае необходимости совершить аварийную посадку. Больше никто ничего о звене 19 не слышал, самолёты и пилоты пропали.

О других странных исчезновениях рассказывает видео.