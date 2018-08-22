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Что случится к 2050 году
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Что случится к 2050 году 

Рамблер 11 часов назад
Вы думаете о том, каким будет мир будущего? Большинство людей предполагают, что в будущем мы будем свободно перемещаться по Земле и даже посещать иные планеты, питаться продуктами, которые придумают учёные, и активно пользоваться поддержкой роботов. А что же нас ждёт на самом деле? Попробуем сделать несколько прогнозов на ближайшие десятилетия.
1. 2019 год. Остров Бугенвиль сейчас входит в состав Папуа-Новой Гвинеи, но если его жители проголосуют за независимость, на карте мира появится новое государство. Отдельной страной может стать и Новая Каледония, островное образование в Тихом океана, сейчас принадлежащее Франции.
2. 2025 год. Население планеты увеличится до 8 миллиардов, как говорит ООН, а люди станут жить дольше. Норвегия к этому времени запретит авто на газе. Телефоны можно будут заряжать через wi-fi.
3. 2033 год. К Марсу отправится пилотируемый космический корабль. Медики научатся лечить болезни мозга.
4. 2038 году. Национальный архив США раскроет подробности о смерти Джона Кеннеди. Врачи будут лечить глухоту в любом возрасте. На Земле будет жить уже 9 миллиардов человек.
5. 2050 год. Начнётся колонизация Марса, а половина жителей Земли приобретёт близорукость.
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