Главные фальсификации в истории

Первая фотография лох-несского чудовища появилась в 1934 году. Позднее выяснилось, что это подделка, но до сих пор множество людей верит в существование Несси. А вот ещё несколько глобальных мистификаций, которые по-прежнему волнуют общественность.

1. В 1995 году обнародовали видео, в котором вскрывают пришельца из Розуэлла. В 1947 году возле города Розуэлл произошёл загадочный инцидент, и уфологи считают, что это было крушение НЛО. Ролик 1995 года демонстрировал якобы документальную съёмку, но позже оказалось, что это фейк, а пришелец бутафорский.

2. В августе 2008 году мир взорвала сенсационная новость: найден отлично сохранившийся труп Снежного человека. Правда, при близком рассмотрении было обнаружено, что «труп» — это резиновый костюм гориллы, но показанные тогда фотографии до сих пор используются для иллюстрации статей про Снежного человека.

3. «Блондинам грозит исчезновение» — к такому выводу пришли немецкие учёные после исследования, о чём и сообщили в 2002 году. Они уверяли, что уже через пару столетий блондинов на планете вообще не будет. Спустя год вышла разоблачительная статья, рассказавшая о том, что результаты исследования были сфальсифицированы. Но миф об исчезновении блондинов всё ещё жив.