Ещё
Главные фальсификации в истории
Далее:
Читайте также:
Ещё

Главные фальсификации в истории 

Рамблер 10 часов назад
Первая фотография лох-несского чудовища появилась в 1934 году. Позднее выяснилось, что это подделка, но до сих пор множество людей верит в существование Несси. А вот ещё несколько глобальных мистификаций, которые по-прежнему волнуют общественность.
1. В 1995 году обнародовали видео, в котором вскрывают пришельца из Розуэлла. В 1947 году возле города Розуэлл произошёл загадочный инцидент, и уфологи считают, что это было крушение НЛО. Ролик 1995 года демонстрировал якобы документальную съёмку, но позже оказалось, что это фейк, а пришелец бутафорский.
2. В августе 2008 году мир взорвала сенсационная новость: найден отлично сохранившийся труп Снежного человека. Правда, при близком рассмотрении было обнаружено, что «труп» — это резиновый костюм гориллы, но показанные тогда фотографии до сих пор используются для иллюстрации статей про Снежного человека.
3. «Блондинам грозит исчезновение» — к такому выводу пришли немецкие учёные после исследования, о чём и сообщили в 2002 году. Они уверяли, что уже через пару столетий блондинов на планете вообще не будет. Спустя год вышла разоблачительная статья, рассказавшая о том, что результаты исследования были сфальсифицированы. Но миф об исчезновении блондинов всё ещё жив.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пугающее отражение в зеркале озадачило Сеть27
В лесах Амазонки нашли первобытное племя1
Самые крутые заброшенные объекты бывшего СССР
Была ли высадка американцев на Луну аферой114
Как станция «Мир» передавала сигналы с того света22
Видео
00:05
Пугающее отражение в зеркале озадачило Сеть
Безумный мир
05:01
Известные люди, погибшие в небе
Люди
04:20
Нашелся корабль, пропавший на Бермудах 90 лет назад
Безумный мир
02:05
Мужчина встретил на работе странное существо
Безумный мир
16:46
Была ли высадка американцев на Луну аферой
Истории
10:07
Главные убийцы из животного мира
Безумный мир
10:41
Самые крутые заброшенные объекты бывшего СССР
Места
12:14
Раскроют ли тайну Тунгусского метеорита
Истории
06:25
Главные фальсификации в истории
Истории
10:16
Открытия, которые от нас скрывают
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение