Была ли высадка американцев на Луну аферой 

20 июля 1969 года американский астронавт Нил Армстронг ступил на поверхность Луны. Это событие было настолько невероятным, что многие до сих пор не верят, что представители США действительно посетили спутник Земли. Конспирологи придерживаются версии, что кадры были сняты на киностудии, и мотивируют позицию тем, что в шестидесятые-семидесятые годы осуществить полёт и высадку на Луну было технически невозможно. Также есть предположение, что правительство США и НАСА придумали эту мистификацию, потому что сильно отставали от Советского Союза в развитии космических технологий, и, кроме того, хотели отвлечь жителей страны от войны во Вьетнаме. Один из главных аргументов сторонников теории Лунного заговора широко известен: на видеокадрах, полученных во время установки астронавтами флага на поверхности спутника, видно, что полотнище развивается, тогда как никаких ветров на Луне не должно быть из-за отсутствия воздуха. Ещё один вопрос, который часто задают конспирологи, связан с силой тяжести. Астронавты довольно быстро передвигаются по поверхности Луны, хотя сила тяжести там в шесть раз меньше, чем на Земле, следовательно, двигаться они должны медленнее. Некоторые даже уверяют, что при убыстрении плёнки движения людей выглядят так, будто они бегут по Земле, и это заставляет думать, что сцены на лунной поверхности действительно были сделаны в студии.
Другие аргументы сторонников Лунного заговора приводятся в видео.