Ещё
Была ли высадка американцев на Луну аферой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Была ли высадка американцев на Луну аферой 

Рамблер 7 часов назад
20 июля 1969 года американский астронавт Нил Армстронг ступил на поверхность Луны. Это событие было настолько невероятным, что многие до сих пор не верят, что представители США действительно посетили спутник Земли. Конспирологи придерживаются версии, что кадры были сняты на киностудии, и мотивируют позицию тем, что в шестидесятые-семидесятые годы осуществить полёт и высадку на Луну было технически невозможно. Также есть предположение, что правительство США и НАСА придумали эту мистификацию, потому что сильно отставали от Советского Союза в развитии космических технологий, и, кроме того, хотели отвлечь жителей страны от войны во Вьетнаме. Один из главных аргументов сторонников теории Лунного заговора широко известен: на видеокадрах, полученных во время установки астронавтами флага на поверхности спутника, видно, что полотнище развивается, тогда как никаких ветров на Луне не должно быть из-за отсутствия воздуха. Ещё один вопрос, который часто задают конспирологи, связан с силой тяжести. Астронавты довольно быстро передвигаются по поверхности Луны, хотя сила тяжести там в шесть раз меньше, чем на Земле, следовательно, двигаться они должны медленнее. Некоторые даже уверяют, что при убыстрении плёнки движения людей выглядят так, будто они бегут по Земле, и это заставляет думать, что сцены на лунной поверхности действительно были сделаны в студии.
Другие аргументы сторонников Лунного заговора приводятся в видео.
Комментарии112
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пугающее отражение в зеркале озадачило Сеть27
В лесах Амазонки нашли первобытное племя1
Самые крутые заброшенные объекты бывшего СССР
Как станция «Мир» передавала сигналы с того света22
Нашелся корабль, пропавший на Бермудах 90 лет назад12
Видео
00:05
Пугающее отражение в зеркале озадачило Сеть
Безумный мир
05:01
Известные люди, погибшие в небе
Люди
04:20
Нашелся корабль, пропавший на Бермудах 90 лет назад
Безумный мир
02:05
Мужчина встретил на работе странное существо
Безумный мир
16:46
Была ли высадка американцев на Луну аферой
Истории
10:07
Главные убийцы из животного мира
Безумный мир
10:41
Самые крутые заброшенные объекты бывшего СССР
Места
12:14
Раскроют ли тайну Тунгусского метеорита
Истории
06:25
Главные фальсификации в истории
Истории
10:16
Открытия, которые от нас скрывают
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение