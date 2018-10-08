Почему нельзя смотреть на сварку

В детстве нас часто предупреждали, что если посмотреть на сварку, то будут серьезные проблемы со зрением или, в худшем случае, можно ослепнуть. Но так ли это? Может, наши родители ошибались и все не совсем так? Давайте выясним, почему не стоит смотреть на сварку на самом деле и можно ли это делать в принципе.

Что будет, если посмотреть

Все дело в том, что сварка — не просто яркая вспышка, похожая на салюты. Во время сварочного процесса излучается ультрафиолет. Поэтому при взгляде на яркую сварку вы даже не сразу поймете, что происходит с вашими глазами. Именно ультрафиолетовое излучение способствует появлению ожога сетчатки глаза, а не яркость самой сварки. Сварщики называют это «поймать зайчика», потому что после длительного просмотра в глазах мелькают белые пятна. Но при этом вы можете не сразу понять, что с вашими глазами что-то не так. Поэтому очень сложно предупредить ожоги сетчатки заранее.

Что делать, если вы посмотрели

Промыть глаза водой;

Закапать капли для глаз, которые носят вспомогательный характер;

Приложить на веки компрессы с холодной водой или отваром ромашки, чаем, или корой дуба;

До выздоровления нужно беречь глаза от прямых солнечных лучей и избегать в ярко освещенных помещений. Если вы все же решили посмотреть на сварку без защитных очков или маски, а чуть позже почувствовали дискомфорт (покраснение глаз, жжение, ощущение песка и раздражение от света), то в этих случаях необходимо:

Обычно, при соблюдении этих несложных действий, неприятные ощущения в глазах уменьшаются уже через 20 минут. В любом случае обязательно обратитесь к специалисту, который сможет назначить грамотное лечение, если в этом есть необходимость.

Если сложилось так, что вы стояли слишком близко, и вам в глаз попали механические частицы от сварки, нужно вызвать скорую без промедления.

Если вам необходимо провести варочные работы, обязательно делайте это в защитной маске и соблюдайте все меры предосторожности.