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Тест: каким сказочным чудищем вы могли бы стать?
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Тест: каким сказочным чудищем вы могли бы стать? 

Рамблер 17 часов назад
Фото: ru.wikipedia.org
Наши предки считали, что любой человек при определенных обстоятельствах мог пополнить армию потусторонних существ. На время или навсегда — зависело от множества случайных факторов.
Иногда все дело было в злой воле колдуна или ведьмы, иногда сам человек нарушал неписанные правила при случайной встрече с гостями из иных миров или при совершении ритуала. В некоторых случаях такое превращение было билетом в один конец.
Однако чаще всего проблема решалась поцелуем красной девицы, добра молодца, крещением или ликвидацией виновника бед колдуна.
Предлагаем вам пофантазировать и пройти наш несерьезный тест.
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