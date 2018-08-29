Тест: каким сказочным чудищем вы могли бы стать?

Наши предки считали, что любой человек при определенных обстоятельствах мог пополнить армию потусторонних существ. На время или навсегда — зависело от множества случайных факторов.

Иногда все дело было в злой воле колдуна или ведьмы, иногда сам человек нарушал неписанные правила при случайной встрече с гостями из иных миров или при совершении ритуала. В некоторых случаях такое превращение было билетом в один конец.

Однако чаще всего проблема решалась поцелуем красной девицы, добра молодца, крещением или ликвидацией виновника бед колдуна.