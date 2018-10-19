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Почему у дождя есть запах
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Почему у дождя есть запах 

Don't Panic 4 часа назад
Фото: Don't Panic
Особый, трудноуловимый аромат дождя знаком каждому. Но как может пахнуть обычная вода и почему мы можем как бы предчувствовать ливень? Ученые лишь несколько десятилетий назад выяснили, что за мгновения до начала дождя в воздухе появляется так называемый аромат петрикора.
В сущности, дождь пахнет ароматами растительных масел, которые выбивают из почвы капли воды. Ритмичные удары по земле поднимают вверх своеобразный аэрозоль из пахучих веществ.
И для каждого региона запах свой — его основа тесно связана с составом почвы и местной растительности. В почве живут споры бактерий актиномицетов. Споры выделяют химическое вещество, ответственное за петрикор — геосмин.
Если дождь сильный, то петрикор в аэрозольной форме быстро продвигается вместе с ветром и предупреждает людей, что скоро ливень пойдет и здесь.
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