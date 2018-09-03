Землю затянет в черную дыру: прогноз ученых

Землю затянет в черную дыру: ученые озвучили апокалиптический прогноз

Специалисты, представляющие Принстонский университет , предположили, что в будущем гравитационные волны могут спровоцировать появление неподалёку от Земли чёрной дыры. Если подобное произойдёт, планета будет обречена.

Гравитационные волны представляют собой своего рода колебание ткани пространства-времени. Их существование было теоретически предсказано Альбертом Эйнштейном около столетия назад в рамках общей теории относительности, и лишь сравнительно недавно, в 2016 году, коллаборации LIGO удалось впервые их зафиксировать, тем самым подтвердив данное предположение. Многие считают, что назвать это «открытием века» не будет преувеличением, а ряд сотрудников коллаборации уже были удостоены Нобелевской премии по физике и множества других престижных научных наград.

Гравитационные волны возникают в результате таких масштабных событий, как столкновение чёрных дыр, и именно слиянием таких объектов специалисты склонны объяснять почти все зафиксированные на сегодняшний день эпизоды, за исключением одного, причиной которого, как предполагается, стало столкновение нейтронных звёзд. Впрочем, сколь бы мощным не был импульс, «запускающий» колебания ткани пространства времени, по пути к земле они преодолевают огромное расстояние, из-за чего их и оказалось почти невозможно уловить.

Тем не менее, учёные из Принстонского университета предполагают, что однажды неподалёку от Земли могут столкнуться мощные гравитационные волны, и это настолько «закрутит» пространство-время, что результатом станет появление чёрной дыры. Впрочем, подобный сценарий столь маловероятен, что представляет собой скорее любопытную теорию, чем что бы то ни было ещё.

Это не первый случай, когда гравитационные волны оказываются частью теории, от которой веет научной фантастикой. Ранее бельгийские исследователи, представляющие Католический университет Лёвена, выдвинули предположение, что уже обнаруженные колебания могли возникнуть в результате «схлопывания» так называемых червоточин, или кротовых дыр — своего рода пространственно-временных тоннелей, в существование которых на сегодняшний день верят не слишком многие специалисты.