Как действует «эффект бабочки»

Термин «эффект бабочки» подразумевает, что даже самое незначительное событие может иметь отдалённые последствия колоссального масштаба, которые невозможно предсказать. О том, что произойдёт в будущем, мы не знаем, зато можно проследить, как события прошлого повлияли на сегодняшний день.

Гражданская война в США привела к появлению «Кока-Колы»

Получившие ранение солдаты использовали морфин для облегчения боли. Впоследствии у них формировалась зависимость, от которой многие погибали. Не стал исключением и конфедерат Джон Пембертон : после ранения он злоупотреблял морфином и пристрастился к нему. Но Пембертон был фармацевтом, поэтому стал искать средство, которое избавило бы его от зависимости. В результате появился напиток на основе спирта, включавший экстракт из листьев коки и ореха колы. Напиток содержал и кокаин, который тогда ещё не причислялся к наркотикам. Смесь Пембертона быстро приобрела популярность, её стали рекламировать как средство от различных недугов. Им предлагали лечить не только зависимость от морфина, но и депрессию, алкоголизм, импотенцию. В 1886 году Пембертон заменил спирт на сироп и назвал напиток Coca-Cola. Однако чуть позже Пембертон понял, что кокаин не спасает от зависимости от морфина, а формирует новую зависимость. В 1888 году он скончался, а компания по производству напитка перешла сначала к сыну Джона, а потом к предпринимателю Айзеку Кэндлеру, который в 1892 году зарегистрировал компанию «The Coca-Cola Company». Кстати, кокаин входил в состав «Кока-Колы» вплоть до 1909 года. Так что если бы во время Гражданской войны не ранили американского фармацевта, мы не узнали бы «Кока-Колы».

О других замысловатых исторических связях узнайте из видео.