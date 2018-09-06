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Что находится в центре Земли
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Что находится в центре Земли 

Рамблер 9 часов назад
Учёные считают, что наша планета существует 4,5 миллиарда лет. И хотя мы исследовали поверхность Земли, изучили часть океана и даже забрались в космос, никто и никогда не был в самом центре Земли. Существуют модели, описывающие строение планеты, но воочию человек не видел, что находится на глубине 6 000 км, где и расположен центр. В Мурманской области в семидесятые годы советские специалисты начали бурить сверхглубокую скважину, но дошли до глубины 12 км. Все попытки пробурить скважину дальше окончились неудачей, так что процесс завершили. Но можно ли всё-таки узнать, что происходит в центре планеты?
Сразу стоит сказать, что путешественники без специального оборудования и защитных костюмов просто не выживут на глубине. Колоссальное давление, в миллионы раз превышающее давление на поверхности, и температура 5 000 градусов не позволят человеку прожить в таких условиях и секунды. Но даже если у исследователя будет необходимое снаряжение, ему предстоит непростой путь. Первый этап — преодоление литосферы. На суше её толщина — около 50 км, а вот на морском дне — всего 5-10, так что выгоднее начать путешествие оттуда. После литосферы следуют слои магмы, вечно кипящие и пышущие жаром. Чем ниже будет опускаться исследователь, тем горячее будет окружение и тем выше будет давление. На глубине 3 000 км покажется верхняя граница внешнего ядра, состоящая из расплавленных железа и никеля с температурой 4 000 градусов. Пройдя 2 000 км, путешественник достигнет центра.
А о том, что же представляет собой центр земли, смотрите в ролике.
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