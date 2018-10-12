Создания, которые могли бы разрушить мир

Думаете, самыми страшными существами за всю историю планеты были динозавры? Тогда взгляните на этих монстров, по сравнению с которыми динозавры выглядят как плюшевые игрушки.

1. Лиоплевродон. Эта гигантская рептилия имела длину 5-7 м и питалась рыбой, кальмарами и млекопитающими, обитающими в воде. За счет длинных плоских плавников лиоплевродон плавал с огромной скоростью, так что спастись от этого хищника было невозможно.

2. Йекелоптер. Хищный морской скорпион имел длину до 2,6 м и охотился на рыб. Йекелоптер, затаившись в засаде, ловил жертву, а потом клешнями давил ее.

3. Горгонопс. Трехметровый хищник весил примерно 450 кг и, фактически, главенствовали на планете. Невероятно острые клыки позволяли расправляться с жертвами очень быстро, не оставляя им шанса на выживание.

4. Меганеуропсис. Если вы боитесь насекомых, то лучше вам не знать об этом доисторическом обитателе Земли. Исполинские стрекозы с крыльями по 33 см и телом длиной 43 см царили в мире несколько миллионов лет назад. Меганеуропсис мог совладать с жертвой, превосходящей его по размерам. К счастью, сегодняшние стрекозы куда меньше, чем их предки.

В ролике вы узнаете еще о шести древних животных, с которыми никому не хотелось бы встретиться.