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Мифы о Библии, в которые вы верите
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Мифы о Библии, в которые вы верите 

Рамблер 12 часов назад
Ежегодно продаётся 100 миллионов экземпляров Библии, это самая продаваемая за историю человечества книга. Но все ли читали её? Большинство людей знают о содержании Библии лишь понаслышке, поэтому и верят в массу мифов, связанных с этой книгой.
1. В истории про Адама и Еву фигурирует запретный плод. В Библии нет указаний на то, что этим плодом было яблоко. Яблоко появилось в этой истории после того, как его изобразил на гравюре в 1504 году немецкий художник Альбрехт Дюрер. Но не исключено, что яблоко возникло после неправильного перевода.
2. Мария Магдалина в Библии называется последовательницей Христа и является свидетельницей его распятия и воскресения. Блудницей её стали считать в шестом веке. Есть версия, что её спутали с другой героиней, грешницей из Евангелия от Луки. По другой версии, Марию Магдалину назвали падшей женщину потому, что в Библии описывается сцена с изгнанием из неё демонов.
3. Католическое рождество приходится на 25 декабря. Некоторые исследователи уверены, что это дату выбрала римско-католическая церковь, потому что 25 декабря почти совпадает с датой зимнего солнцестояния и древнеримского праздника Сатурналии. В Библии же на дату рождения Христа указаний нет.
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