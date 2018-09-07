Мифы о Библии, в которые вы верите

Ежегодно продаётся 100 миллионов экземпляров Библии, это самая продаваемая за историю человечества книга. Но все ли читали её? Большинство людей знают о содержании Библии лишь понаслышке, поэтому и верят в массу мифов, связанных с этой книгой.

1. В истории про Адама и Еву фигурирует запретный плод. В Библии нет указаний на то, что этим плодом было яблоко. Яблоко появилось в этой истории после того, как его изобразил на гравюре в 1504 году немецкий художник Альбрехт Дюрер . Но не исключено, что яблоко возникло после неправильного перевода.

2. Мария Магдалина в Библии называется последовательницей Христа и является свидетельницей его распятия и воскресения. Блудницей её стали считать в шестом веке. Есть версия, что её спутали с другой героиней, грешницей из Евангелия от Луки. По другой версии, Марию Магдалину назвали падшей женщину потому, что в Библии описывается сцена с изгнанием из неё демонов.