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Бесценные реликвии, которые мы потеряли
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Бесценные реликвии, которые мы потеряли 

Рамблер 16 часов назад
Пасхальные яйца, созданные ювелиром Карлом Фаберже, предназначались для членов императорской семьи России и частных покупателей, способных заплатить баснословные суммы за восхитительной красоты изделия. Из пяти десятков яиц, которые изготовила фирма Карла Фаберже, несколько штук исчезли бесследно, и сегодня никто не может сказать, где находятся драгоценности и даже как они выглядят. Вероятно, эти яйца можно считать безвозвратно потерянными, как и другие реликвии.
1. Ковчег Завета — ларец, в котором лежали каменные скрижали с десятью заповедями. Эта святыня еврейского народа находилась в главном храме Иерусалима, но потом следы Ковчега в истории потерялись. Будет ли он когда-либо обнаружен?
2. Парламентский жезл королевы Виктории пропал 9 октября 1891 года. Несмотря на то, что за жезл объявлена награда, его до сих пор не нашли.
3. Меч Хондзё Масамунэ японцы передали при подписании акта капитуляции 2 сентября 1945 года сержанту американской кавалерии. Оружейник Масамунэ жил в Японии в 1288-1328 годах и прославился созданием уникальных клинков. Меч Хондзё Масамунэ имеет длинную историю, он передавался от одного поколения владельцев другому, а в 1939 году был объявлен национальным достоянием Японии. После капитуляции Японии он пропал навсегда.
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