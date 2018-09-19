Шокирующие сексуальные традиции народов мира

Одни народы запрещают своим людям оголяться, другие — строят детям отдельные хижины, где те могут спать с кем угодно. Одни узаконивают измены, другие — практикуют многомужество. Где это происходит? Почему? И какие ещё необычные сексуальные традиции существуют у разных народов? Читайте в нашем материале.

Мир велик и разнообразен. Это проявляется во многих сферах, и особенно ярко — в сфере интимных отношений. Сегодня Anews расскажет, какие необычные формы проявления сексуальности выбрали для себя разные народы земного шара.

Где до сих пор практикуется многомужество? Какое общество считается самым закрепощённым в мире? И что означает слово «ёбаи»?

Много мужей — это суровая необходимость

Многожёнство довольно широко распространено даже в современном мире — у бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы 5 жён, а у короля Свазиленда Мсвати III — целых 13.

Что касается многомужества, то это явление встречается гораздо реже. Согласно журналу Psychology Today, в подавляющем большинстве случаев оно существует в форме фратеральной полиандрии — такого уклада, при котором мужья являются кровными братьями. Подобным образом организуются семьи в горных районах северной Индии, Непала и Тибета.

Подобная традиция основывается на желании крестьянских семей оставлять в целости небольшие земельные наделы, а не дробить их между различными семьями наследников. Кроме того, полиандрические браки выполняют функцию контроля населения — ведь, даже имея нескольких мужей, одна женщина будет беременеть реже.

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Что касается секса, то он должен подчиняться определённому расписанию. Считается, что хорошая жена должна изучить характер своих мужей и выработать такой порядок, чтобы её супруги оставались удовлетворёнными, а в семье царили мир и гармония.

Странное слово «ёбаи»

Довольно пошло звучащее для русского языка «ёбаи» переводится с японского как «ночное посещение» или «крадущийся в ночи». Эта многовековая традиция практиковалась в Японии вплоть до середины XX века.

Она заключалась в том, что молодые неженатые мужчины могли ночью проникать в дома, где проживали молодые незамужние женщины.

Потенциальный любовник должен был идти на романтическое свидание абсолютно голым, так как ночной визит одетого мужчины считался грабежом и мог закончиться для него плачевно. Правда, визитёр имел право прикрыть лицо и предстать в роли прекрасного незнакомца. Бесшумно пробравшись в покои женщины, он давал понять о своих намерениях, и если получал согласие, они вступали в половую связь. К утру мужчина должен был уйти.

Родители девушки делали вид, что не знают о ночном визитёре, однако о встречах, как правило, было известно заранее как её непосредственным участникам, так и родителям женщины, которые не закрывали входную дверь открытой и намеренно оставляли девушку в комнате одну.

После ночного посещения, закончившегося беременностью партнёрши, от пары требовалось вступить в брак, однако если ребёнок всё же рождался вне брачных уз, то он принимался в семью матери. Официальными родителями в таком случае «назначались» родители матери-одиночки.

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В период индустриализации практика ёбаи начала сходить на нет, заменяясь классическими любовными и брачными ценностями. Какое-то время она ещё сохранялась в сельских и горных районах, но в итоге уступила романтическим свиданиям в «отелях для влюблённых».

Тренировочный брак

Ислам известен крайне строгим отношением к семье и браку. Однако и здесь не обходится без нюансов.

В одном из направлений ислама, шиизме, существует такое понятие, как мут’а, которое переводится как «временный брак», или даже более откровенно — «брак для удовольствия».

Согласно этой традиции, мужчина и женщина имеют право заключить брак на определённый срок. Этот союз скрепляется договором, предусматривающим содержание жены и вознаграждение при истечении срока.

В период временного брака пара может вести интимную жизнь, а их дети имеют полностью законный статус. По завершении брака женщина может выйти замуж снова, но должна выждать определённый срок — идду (от 4 до 20 недель). Также, при желании супруги могут продлевать временный брак неограниченное число раз, и если речь идёт об одном и том же мужчине, идда не требуется. Могут они заключить и постоянный брак.

Самое закрепощённое место в мире

Неофициальную славу самого сексуально закрепощённого места в мире носит поселение ирландских фермеров на маленьком острове Инишир.

Нравы этого ортодоксального католического поселения оказались настолько строги, что в 1960-х антрополог Джон Мессенджер посвятил им несколько исследований, заменив, в целях защиты жителей, название острова на Инис Беаг.

Учёный описывал жизнь общества, основанную на уверенности, что секс — это не только греховно, но и просто-напросто вредно. В поселении запрещаются любые формы общения на сексуальные темы, какая-либо демонстрация наготы, женщинам внушается стыд перед менструациями и менопаузой. Осуждается и кормление ребёнка грудью.

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Что касается самого процесса зачатия, то секс между супругами происходит только в темноте и в одежде — освобождаются лишь гениталии. Муж за всю жизнь может так и не увидеть голой груди жены.

От подобных порядков страдают даже домашние животные. Собак, вылизывающих свои гениталии, избивают палкой. В итоге звери приучаются выбирать для этих занятий уединённые места.

Измена по праздникам

«Левак укрепляет брак» — похоже, в Индонезии это выражение восприняли буквально и решили, что 7 раз в году семейные узы могут отойти на второй план. Это происходит во время праздника Пон, отмечаемого у подножия священной горы на острове Ява.

Название праздника дословно переводится как «ночь измен». Участники останавливаются в своеобразном лагере и проводят ночь, занимаясь сексом с незнакомым ранее человеком.

Большинство людей, соблюдающих традицию, являются владельцами малого бизнеса, расчитывающими на прорыв в своём деле. Бытует поверье, что если поучаствовать в такой вакханалии все 7 раз в год, то следующие двенадцать месяцев принесут счастье, богатство, удачу и другие блага. Ну а королём удачи станет тот, кому все 7 раз попадётся один и тот же партнер.

Нагуляться заранее

Ещё один способ обеспечения гармоничной семейной жизни — хорошенько нагуляться перед вступлением в брак. Этого принципа придерживаются представители народа мурья из Индии. Жениться у них принято по договорённости родителей, но, чтобы не слишком напрягать этим фактом детей, мурья строят для своих детей специальные хижины под названием «гхотупы» — это общие спальни, куда молодые люди каждый вечер уходят заниматься любовью. При этом предаваться страсти с одним и тем же человеком более трех раз нежелательно. До рассвета все обязательно должны вернуться в родительский дом.

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Похожую систему исповедает и племя креунг из Камбоджи. Только они строят «хижины любви» своим дочерям — и отдельную для каждой. Там девушки вольны проводить сколько угодно времени и приглашать сколько угодно любовников.

Родители надеются, что таким образом их дочери смогут найти для себя наиболее подходящего спутника, с которым проживут долго и счастливо.