Как в СССР рекламировали машины и нижнее белье

В СССР секса не было, зато была реклама. Иногда с весьма сексуальным подтекстом. Специально для вас мы собрали огромную подборку рекламы из Советского Союза. Ведь были времена, когда «копейку» рекламировали как эксклюзив, да еще и фотографировали с жирафами, «Волга» была мечтой всех граждан, а сосиски — деликатесом.

Автомобили

В СССР автомобиль был роскошью, а не только средством передвижения. Его получали в подарок самые важные для страны люди. Чтобы купить «копейку» у официального представителя, люди ждали по пять лет, а с рук автомобиль продавали в 2-3 раза дороже.

Но автомобили производили, и их надо было продавать, поэтому рекламщики старались привлечь внимание элиты к новым моделям.

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Чаще всего рекламные плакаты с автомобилями появлялись в валютной «Березке», гостиницах типа «Интурист» и внешторговских конторах.

Причина банальная — продукция советского автопрома предназначалась главным образом для зарубежного рынка, ну и для выездных соотечественников.

«Волга» была голубой мечтой каждого мужчины и многих женщин в Советском Союзе.

Ее старались продавать за рубежом, но популярным автомобиль стал только в социалистических странах.

За их пределами журналы писали хорошие отзывы, но в европейской реальности не было места такому большому автомобилю: сумма за налоги и страховку не согласовывалась с качеством автомобиля. Тем не менее русские упорно рекламировали легендарный автомобиль.

Доступные советским гражданам автомобили тоже рекламировали, в том числе и для западных стран.

Мопеды

В 70-80-е годы в Советском Союзе начали набирать популярность мопеды, и рекламировали их ну уж слишком откровенно.

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Техника

В СССР техника была дорогая. Черно-белые телевизоры начали появляться в каждом доме только в 70-х годах.

Стиральные машины, телефоны и радиоприемники — еще позже. Но реклама только подстегивала людей тратить сбережения не на отпуск, а на чудо техники.

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К сожалению, наличие рекламы не всегда означало наличие продукта: так, сосиски в СССР были лакомством, а не дешевой едой, как это происходит сейчас.

Несмотря на почти полное отсутствие конкуренции, рекламщикам без нее было неинтересно, поэтому на многих постерах написано, что покупать надо только у этого производителя.

Госкомпании

И снова альтернативы нет, а компании пытаются создать видимость конкуренции, хотя местами она все же была.

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Например, самолеты сражались с поездами за клиентов. Сберкасса должна была убедить принести деньги в банк, а не хранить под подушкой.

Нижнее белье

Ну и напоследок немного советской эротики.