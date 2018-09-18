Кто сказал, что деньги не пахнут

О том, что деньги не пахнут, нам напоминают регулярно. Но вот как появилось это выражение, известно не всем.

Крылатая фраза прошла сквозь века. Она появилась ещё в Древнем Риме. Император Веспасиан, правивший в 69-79 годах, прославился как жестокосердный правитель, и очередной его инициативой было налог на общественные туалеты. Тогда общественные уборные использовались не только по прямому назначению, но и для сбора мочи, которую применяли для стирки, дубления кожи, отбеливания шерсти и льна и даже для гигиены полости рта. Любопытно, но эта традиция дошла до шестнадцатого века.

Введение очередного налога не приветствовалось гражданами, и даже сын императора Тит упрекнул его в том, что он вводит налоги на уборные. На это Веспасиан предложил Титу понюхать деньги и описать запах. Сын заявил, что запаха нет. На что Веспасиан сказал, что это деньги с туалетов. Отсюда и пошло выражение. Кстати, введение налога на общественные туалеты было не напрасным: вскоре римская казна начала активно пополняться, а часть «туалетных» средств пошла на строительство Колизея.