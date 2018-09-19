Осталось шесть лет: катастрофа на Земле неизбежна

Международная коллегия ученых сделела страшный прогноз. Дело в том, что наша планета уже не застрахована от превышения предельно допустимого выброса парниковых газов.

По словам специалистов, таяние вечной мерзлоты и следующий за этим свободный выход углерода в атмосферу предельно увеличили в ней количество углекислого газа (СО2). Это влечет за собой "парниковый эффект".

Согласно исследованию, выброс 3230 гигатонн углекислого газа приведет к повышению температуры на два градуса Цельсия, передает телеканал "360". Проблема в том, что этот газ — "долго живущий".

Во избежание трагедии рост глобальной средней температуры должен быть ограничен именно 1,5 градуса. Иначе произойдет климатическая катастрофа. По оценкам экспертов, это случится уже примерно через шесть лет. При этом ученые уверены, что к допустимому уровню СО2 вернуться Земле не удастся.

Как писали Dni.Ru , ранее американские ученые выяснили, что атмосфера Земли станет непригодной для жизни через сто, а при самом лучшем сценарии — через 200 лет. Все дело в глобальном потеплении. Даже если в ближайшее время удастся снизить количество выбросов, это ненамного отсрочит страшный конец цивилизации.

Иного мнения придерживается другая группа ученых из Великобритании, США, Норвегии и Германии. Они считают, что очищать воздух от загрязнений нельзя. По их словам, сульфаты и сажа играют роль защитного барьера, который поглощает часть солнечной радиации.