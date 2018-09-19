Как появились русалки

Русалки фигурируют в сказаниях разных народов, поэтому впору задаться вопросом, каким образом люди, живущие в разных частях света, придумали один и тот же образ.

Первая русалка, появившаяся в писаниях, — Атаргатис, богиня моря в древней Сирии. История Атаргатис наполнения грустной романтикой. Когда-то она была жрицей и встретила любимого человека. Но тот не выдержал её сексуальной страсти и скончался, однако у жрицы родился ребёнок. Но после появления малыша Атаргатис всё-таки решила покончить с собой и бросилась в море. Боги, покорённые красотой девушки, превратили её в русалку. Похожие легенды есть почти у каждой народности, а героиня сказки Андерсена, которую переизложила студия «Дисней», русалочка Ариэль — одна из самых популярных мультипликационных героинь. Любопытно, что в последние годы интерес к русалкам возрос. Люди начали регулярно заявлять о встречах с русалками, но пока так и не нашлось реальных доказательств их существования.

Существование русалок с лёгкостью опровергают учёные. Люди и русалки принадлежат к разным биологическим видам, поэтому даже если бы русалки появились, у них были бы сложности с питанием, перевариванием пищи и размножением. Кроме того, верхняя половина тела, человеческая, не смогла переносить холод морской воды длительное время, ведь, чтобы постоянно находится в толще, тело должно иметь защитный слой меха. Так что, скорее всего, русалки родились только благодаря фантазии впечатлительных моряков.