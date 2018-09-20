Секрет успеха самого известного бренда

Газировка Coca-Cola — один из самых популярных напитков в мире, который пьют в 200 странах, а узнаваемости марки позавидуют и модные дома, и ювелирные бренды. У «Кока-Колы» длинная история, её придумал в 1886 году фармацевт Джон Стит Пембертон . Изначально Пембертон разработал сироп, который следовало развдить водой, и позиционировал своё изобретение как средство от нервных недугов, усталости и стрессов, ведь в напитке содержался экстракт листьев коки. До 1903 года в нём можно было обнаружить небольшую порцию кокаина, который попадал в неё из листьев, но, когда вред кокаина был доказан, рецептуру слегка модифицировали.

В 1893 год рецепт сиропа Пембертона купил предприниматель Аса Григгс Кэндлер, прибывший в США из Ирландии. Его компания начала производить напиток «Кока-Кола». Кэндлер усовершенствовал рецепт и стал рекламировать новинку, используя нестандартные методы. Например, бизнесмен поставлял в аптеку бесплатную партию напитка, но взамен просил адреса постоянных посетителей аптеки и потом рассылал им купоны на бесплатную дегустацию. Познакомившись со сладким напитком, люди охотно его покупали. В ход пошли и сувениры с логотипом, что тоже способствовало популярности. В итоге к 1902 году Coca-Cola стала самым известным в США напитком.

Смотрите видео и узнайте, какие знаменитости рекламировали «Кока-Колу», как она попала в центр Москвы и где хранят рецепт.