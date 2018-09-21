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Вся подноготная Нобелевской премии
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Вся подноготная Нобелевской премии 

Рамблер 10 часов назад
Нобелевские премии вручают учёные за революционные прорывные открытия, меняющие мир. Инициировал вручение премий Альфред Нобель, изобретатель динамита. Он не захотел войти в историю как создатель смертоносного оружия, поэтому в конце жизни написал завещание, согласно которому проценты с его капитала, составлявшего к 1890-е годы более 10 миллионов долларов, должны идти на выплату премии в области медицины, физике, химии, литературе и миротворчестве. Однако сейчас многие сомневаются в объективности Нобелевской премии.
Начать можно с того, что в начале 20 века выдающегося русского учёного Дмитрия Ивановича Менделеева, создателя периодической таблицы химических элементов, Нобелевский комитет обделил, заявив, что открытие им было сделано в 1880-х годах, то есть слишком давно. В В последние годы обладатели Нобелевской премии мира тоже выглядят странно: Михаил Горбачёв, разваливший СССР, Барак Обама, экс-президент США, самого агрессивного в мире государства, Мартти Ахтисаари, экс-президент Финляндии и разработчик проекта независимого Косова», предполагавшего фактического отторжение от Сербии её земель. Возможно, Нобелевский комитет вручает премию лишь «нужным» людям, игнорируя действительно важные открытия и достижения?
Смотрите ролик и узнайте ответ.
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