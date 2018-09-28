Каким русским женщинам запрещено было готовить

Испокон веков пищу на Руси готовили женщины. Процесс этот представлял собой своего рода сакральный ритуал: ведь одна еда могла оздоровить человека, а другая — напротив, ему навредить… Неудивительно, что для определенных категорий женщин существовали табу на приготовление пищи.

Женщины в период «нечистоты»

У наших предков существовало понятие «нечистоты». Есть миф о том, будто Богородица, родив Христа, положила свою окровавленную рубашку в горшок и велела служанке взять его и, не открывая и не глядя, что внутри, бросить в реку. Однако любопытная служанка не послушалась, открыла горшок, и у нее тут же началось кровотечение. С тех пор все женщины раз в месяц истекают кровью.

В «критические» дни женщинам запрещалось посещать церковь, ходить на кладбище, прикасаться к освященным предметам, а также выполнять некоторые виды домашних и полевых работ.

Таким женщинам редко запрещалось готовить пищу вообще. Но они не имели права печь праздничные пироги (особенно к Рождеству и Пасхе), квасить капусту, солить сало, варить щи. Кстати, и в наши дни есть примета, что при месячных лучше не солить огурцы, капусту и не варить варенье — не получится! Например, если что-то консервировать, то банки потом вздуются.

Впрочем, современные специалисты объясняют это не «магией нечистоты», а тем обстоятельством, что «критические» дни часто сопряжены с неустойчивым эмоциональным состоянием. Многие женщины в это время становятся плаксивыми или агрессивными. А негативные эмоции впитывает в себя пища, которую они готовят (во всяком случае, с точки зрения биоэнергетики).

Женщины, только что вышедшие замуж

Считалось, что если женщина только вышла замуж, она ни в коем случае не должна готовить еду в доме мужа наутро после свадьбы — ей еще предстояло горевать по родительскому дому. И только на второй день она могла назвать дом мужа своим и приступить к готовке.

Беременные женщины

Беременность на Руси тоже связывали с «нечистотой», однако это относилось больше к периоду незадолго до родов и после них. Даже представители церкви говорят о том, что в течение 40 дней перед родами (то есть на сносях) и 40 дней после родов женщина считается нечистой.

Действительно, в это время для женщин вводилось множество ограничений, в частности, им нежелательно было готовить пищу на всю семью. Но на весь период беременности это не распространялось. Ну как женщина могла оставить семью без пищи на целых девять месяцев? Ведь в доме могло и не быть других представительниц женского пола…

Другое дело, что для будущих матерей существовали пищевые ограничения — например, нельзя было есть тайком от всех, не следовало употреблять красные ягоды или рыбу, двойные плоды или яйца с двойными желтками — все это могло повредить будущему младенцу… Зато считалось, что беременным нельзя отказывать в еде, которую они попросят.

В наше время запрет на готовку для беременных объясняют также перепадами настроения, которым подвержены женщины в таком состоянии.

Больные женщины

Наши предки верили, что болезнь через пищу может перейти к тем, кто ее ест. Поэтому, если женщина была серьезно больна, ее старались не подпускать к готовке. Если же она выздоравливала, то вновь могла вернуться к этому занятию.

Женщины с физическими недостатками

Если у женщины имелся какой-нибудь серьезный дефект внешности — к примеру, она была косой, одноглазой, хромоножкой, с некрасивым родимым пятном или крупной бородавкой, или просто очень уродливой, то ее на Руси, как правило, не подпускали к готовке. Или, во всяком случае, брезговали приготовленной ею пищей. Она имела право готовить для себя лично, но не для других людей. Дело в том, что таких женщин считали ведьмами или же «отмеченными дьяволом» и верили, что они могут заколдовать еду. Или что от них уродство может передаться тем, кто станет есть ими приготовленное. К тому же, безобразная, а значит, обделенная жизнью женщина могла со злости что-то и подсыпать в пищу… Впрочем, это касалось только тех, чьи изъяны действительно бросались в глаза.

У наших предков встречались и другие «кулинарные табу». К примеру, женщине возбранялось готовить в чужом доме, где она не была хозяйкой. Разве что она была близкой родственницей хозяйки — матерью, дочерью или сестрой.

Также нельзя было заниматься приготовлением пищи в большие религиозные праздники. Эти дни предназначались для отдыха и молитвы, а не для домашних дел. Поэтому предписывалось готовить еду заранее.