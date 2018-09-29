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Кубик Рубика за несколько секунд — легко
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Кубик Рубика за несколько секунд — легко 

Рамблер 21 час назад
Фото: Red bull
Вы могли подумать, что эта забава давно осталась в прошлом, однако вы ошибаетесь — возможно, сейчас сборка кубика Рубика стала популярной как никогда.
В США прошел первый международный чемпионат по скоростной сборке знаменитой на весь мир головоломки «Red Bull Rubik’s Cube». Соревнования делились на несколько разных состязаний: женский зачет, скоростная сборка одной рукой, обычный стиль и рескрамбл — повторение определенного способа сборки кубика.
Россию на финале международного чемпоната представили четыре спортсмена: Дмитрий Добряков (20 лет, г. Санкт-Петербург), Андрей Че (16 лет, г. Москва), Дмитрий Анискин (21 год, г. Москва) и Аббасова Лала (19 лет, г. Москва). Увы, победить ни одному из ребят в своей категории не удалось, но призовые места они взяли.
А безоговорочную победу в чемпионате одержал австралиец Феликс Земдегс — он собрал головоломку менее, чем за 5 секунд. Награды победителям вручает сам создатель кубика — Эрно Рубик.
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