Как пировал Николай II во время Первой мировой

«Лента.ру» продолжает цикл статей о пирах правителей во время изнурительных войн. Главы государств предпочитали не отказываться от торжеств, закатывая роскошные банкеты. В прошлый раз мы рассказали о грандиозных трапезах, которые во время Великой Отечественной войны закатывал советский лидер Иосиф Сталин. На этот раз речь пойдет о торжественных приемах, организованных семьей последнего российского императора.

В самый разгар Первой мировой войны Российская империя находилась в состоянии глубокого экономического кризиса. Из-за нехватки продуктов голодные обмороки на улицах стали уже привычным делом. Совсем иначе обстояли дела у монарших особ: изысканные меню на французском, деликатесы и элитные вина. О том, как жилось Николаю Второму в начале царствования, во время войны и после революции, рассказывает «Лента.ру».

Всем раков, господа!

На роскошно сервированных столах лежали небольшие свитки, перевязанные шелковой тесьмой. Это было меню, написанное каллиграфическим почерком изящной старославянской вязью. На банкете в честь коронации императора Николая Второго присутствовали семь тысяч гостей. Еду монарху и его супруге подносили на золотых тарелках, в последующие несколько часов иностранные послы один за другим поднимали тосты за здоровье императора и его жены Александры Федоровны.

«Суп из раков, пироги, финляндская форель, телятина, холодное заливное из куропаток, жаркое пулярки (жирной откормленной курицы), артишоки, горячее сладкое, мороженое, десерт», — описывалось в меню. По словам современников, оно получилось несколько неуклюжим, поскольку монарх хотел угодить всем приглашенным главам государств и послам. Финляндскую форель посчитали реверансом в сторону своенравной провинции, телятину и заливное из куропаток — желанием угодить российскому дворянству, жаркое из пулярки и артишоки — заискиванием перед французами.

Впоследствии многие рассмотрят в этом наборе блюд и вовсе плохое предзнаменование: раки хотя и считаются исконно русским блюдом, но плохо подходят для начала царствования. Через 17 лет состоялся еще один официальный царский обед, который обсуждали всей империей: Николай Второй отмечал 300-летний юбилей династии Романовых.

На нем гостей потчевали черепаховым супом, супом-пюре из курицы со спаржей, стерлядью по-императорски, цыплятами с трюфелями, пуншем «Виктория», жарким из утки и пулярки, огуречным салатом со спаржей и соусом, персиками, парижским мороженым. Николая Второго потом еще не раз упрекали в том, что одними из главных блюд он сделал ярко выраженные блюда французской, а не национальной кухни.

В кругу семьи

Обеды самой императорской семьи были совсем иными. Завтрак монаршей четы был довольно простым: кофе или чай, сладкий или ржаной хлеб с маслом, иногда сюда прибавляли бекон или яйца. Императрица Александра Федоровна, немецкая принцесса по происхождению, пристрастилась к русским калачам. Особенно любила есть их по утрам. Подавать их к чаю — была традиция, установленная при дворе за несколько веков до нее, супруга монарха с удовольствием поддерживала ее. Впрочем, обычно она любила более изысканные блюда, государь же отдавал предпочтение простой и здоровой пище.

Beinecke Rare Book & Manuscript Library / Yale University

При дворе шутили, Николай был настолько неприхотлив в еде, что если бы не императрица, он мог бы и вовсе довольствоваться щами и кашей или жареными пельменями. В юности он любил печь картофель на костре в саду Аничкова дворца. Впоследствии, уже когда подрос цесаревич Алексей, отец и сын не раз вместе пекли картошку в Александровском парке Царского Села.

В час дня подавали чай, подсушенный пшеничный хлеб, английские бисквиты. На столе стояли фарфоровые чайник и чашки. Пирожные или конфеты редко появлялись на столе. Во время второго завтрака приносили два-три блюда из белого мяса или рыбы. За обедом, который обычно начинался в семь и длился около полутора часов, ели суп с гренками или расстегаем, жаркое, овощи, сладкое. При этом императрица любила прозрачные супы и бульоны с зеленью, щи, борщи. Гречневую кашу, столь любимую Николаем Вторым, он мог отведать только в походах.

По окончании обеда подавался кофе — непременно со сливками. Императрица с детьми любила после десерта пощипать гроздь винограда или полакомиться персиками. Николай же иногда съедал одно яблоко или грушу. Что касается алкоголя, то здесь российский монарх был весьма умерен. Перед обедом он обычно выпивал рюмку водки «сливовицы», а после мог выпить немного столового вина.

Николай особенно гордился закуской к водке или коньяку, которую сам изобрел: на рюмку помещался ломтик лимона, который сверху присыпали молотым кофе с перетертым в пыль сахаром. Эту закуску в кругу гвардейских офицеров прозвали «николашкой». Супруга монарха могла выпить немного вина напополам с водой и обычно придерживалась в еде вегетарианских вкусов.

Все вина, которые подавали на царский стол, были отменного качества. Однако во дворце существовал еще и так называемый заповедный погреб, в котором были элитные напитки выдающихся возрастов. Это место было разорено во время Октябрьского переворота.

Рассказывали, что император активно следил за весом, поэтому старался включать в свой рацион диетические каши. Во время летних плаваний на императорской яхте «Штандарт» все члены монаршей семьи, кроме Александры Федоровны, ежедневно взвешивались на больших медицинских весах. Результаты записывали в специальный журнал.

Кулинарные открытия Первой мировой

«Благодаря войне я понял, что простые блюда гораздо вкуснее сложных», — рассказал как-то Николай Второй генералу Мосолову. Когда началась Первая мировая война и император стал верховным главнокомандующим, он приказал готовить себе исключительно простые блюда. Например, по утрам семья Романовых часто пила чай без сахара с лепешками.

Несмотря на военное время, официальные обеды, которые обычно проходили чинно и торжественно, были роскошными. Присутствовавшие на пирах гости признавали, что угощения, приготовленные целой бригадой поваров под руководством шеф-повара Кюбе, выписанного для этого из Франции, были настоящими произведениями искусства.

Меню подобных трапез долго обсуждалось с императрицей и церемониймейстером. Состав блюд считался утвержденным только после полного одобрения Александры Федоровны. Не только со всей территории Российской империи, но и из-за границы в столицу на императорские приемы везли дорогие сорта мяса и деликатесы.

Beinecke Rare Book & Manuscript Library / Yale University

Некоторые пиры устраивали на царских яхтах, где гостей ждали блюда из рыбы, раков или крабов. При этом, вне зависимости от того, где проходил официальный обед, порядок, заведенный при Екатерине Второй, не менялся: любая трапеза начиналась с молитвы.

Еда для гражданина Романова

После отречения Николая Второго у царской семьи сохранились все привилегии, однако речь шла только о жизни в стенах Александровского дворца. При этом кухню уже оплачивали не за счет государства, а из личных средств семьи Романовых. 17 апреля 1917 года к завтраку «гражданина Николая Романова» было выписано: семь яблок, три фунта винограда, восемь груш дюшес, шесть апельсинов и полфунта варенья, а также графин вишневого кагора. К традиционному полуденному и вечернему чаю подавали три тарелки печенья и две тарелки разных сухариков, а также 15 бутербродов.

Рассказывали, что меню членов семьи Романовых было достойным, однако не отличалось разнообразием. Так продолжалось до 1 августа 1917 года — отъезда в Тобольск. С собой были взяты отпечатанные карточки меню, в которых каллиграфическим почерком по-русски вписывались простые блюда. Фрукты из меню бывшего монарха исключили так же, как и запретили иметь цветы в комнатах.

В меню Николая были лишь картофельное пюре и перловая каша, макароны с грибами и котлеты из риса. При этом отмечалось, что блюда с царского стола оставляли желать лучшего. Особенно безвкусными были супы. На обед 19 января 1918 года царской семье принесли борщ, макароны, картофель, рисовые котлеты и хлеб, на завтрак 16 февраля — борщ, картофель, пюре из репы и рис. Когда царская семья уже находилась в Екатеринбурге, к дому Ипатьевых местные монахини приносили свежие овощи, фрукты, яйца, молоко и сливки. Попадали ли они на стол бывшего российского императора, не сообщается.