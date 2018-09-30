В каких местах русские хранили деньги

Немало случаев, когда в земле находили клады, и порой очень старинные. Чаще всего это были тайники, устроенные в земле. Почему же наши предки предпочитали хранить деньги и ценности в таких местах?

Кубышка в тайнике

До революции 80-90% населения России составляло крестьянство. Небольшие денежные суммы на текущие расходы крестьяне держали дома. Если же заводилось побольше монет, клали заначку под порог или прятали в «красном углу». Иногда втыкали монеты в стыки бревен, из которых состояла изба. Но некоторые крестьяне были зажиточными или же копили деньги на дорогостоящие покупки — новый дом, корову, лошадь. Крупную сумму обычно клали в кубышку или еще какую-нибудь емкость и зарывали на огороде или в поле, прятали в погребах и колодцах, порой даже в лесу, каким-то образом пометив место тайника. Бывали случаи, когда деньги даже закапывали в чью-то могилу — обычно кого-то из близких. Ещё в XVII веке приезжающих в Россию иностранцев удивляла привычка русских держать деньги зарытыми в землю. Так поступали и европейцы, но в Европе было принято закапывать клады в связи с какой-то экстремальной ситуацией — скажем, при осаде населенного пункта. А для русских это являлось обыденностью. Почему же такой способ хранения считался самым надежным?

Боязнь пожаров

Пожары в сельской местности были делом частым. Бывало так, что люди успевали спастись, но все имущество погорельцев уничтожалось огнем. Хотя вплоть до XVIII столетия в ходу на Руси были только металлические монеты, и их могло попортить пламя — например, от сильного жара они могли почернеть и расплавиться. Поэтому считалось, что в земле сбережения будут сохраннее.

Защита от краж

Воровство тоже не было редкостью. Если бы в крестьянскую избу забрались грабители, они в первую очередь стали бы искать деньги в доме. Тайник вне дома отыскать, не зная точных примет, было сложно.

Захоронка «на чёрный день»

В истории России было немало перипетий. Русь пережила и татаро-монгольское иго, и революцию, и раскулачивание, и множество войн. Всегда существовала опасность, что придут «лихие люди», «басурманы», солдаты, новая власть и силой отнимут все нажитое. Носить деньги и ценности с собой тоже было крайне рискованно. Поэтому устраивали «схроны» в надежде воспользоваться их содержимым, когда все утрясется. Порой возвращались в эти места через много лет. Массово зарывали клады в землю в годы Отечественной войны 1812 года, революции, Гражданской войны. Причем не только крестьяне, но и представители других сословий — купцы, дворяне. Клали в «захоронки» не только деньги, например, золотые монеты, но и фамильные ценности, ювелирные украшения. Большинство кладов, впрочем, впоследствии так и не были востребованы бывшими владельцами и либо отыскивались случайно, либо так никогда и не были найдены. Существует немало легенд и мифов о кладах и сокровищах, спрятанных различными людьми, порой даже очень знаменитыми. Немало энтузиастов занималось их поисками, но, как правило, безуспешно. Отсюда поверья о так называемых «заговоренных» кладах, которые якобы могут отдаться в руки лишь избранным.

Отсутствие надежных способов хранения средств

Если в Европе первые банки появились еще в XII веке, то в России — только в XVIII-м. Лишь в 1769 году в обращение были введены бумажные деньги — ассигнации, которые поначалу представляли собой всего лишь банковские обязательства, по которым можно было получить определенное количество монет. Но ассигнации пользовались популярностью в основном у богатых слоев общества, так как у них был большой номинал — 25, 50, 75 и 100 рублей. В 1772 году появилась Сохранная казна, которая принимала вклады от населения и выдавала ссуды под залог недвижимости или крепостных душ. Но понятно, что это также был вариант для зажиточных россиян, прежде всего для дворянства. Только в 1842 году появились сберегательные банки, куда можно было вносить деньги на счет. На сберегательную книжку можно было положить от 50 копеек до 300 рублей. А в 50-е годы XIX столетия начали возникать различные акционерные общества. Акции также стали еще одним популярным видом инвестиций. В 1864 году в Санкт-Петербурге открылся первый коммерческий банк, держателями акций которого стали представители самых разных слоев населения — от аристократов до простых торговцев и ремесленников. Сегодня мало кому может прийти в голову хранить деньги в земле. Тем более что бумажные купюры в таких условиях могут легко испортиться. Хотя по-прежнему далеко не все россияне доверяют банкам, и многие из нас, живя в городских квартирах, держат «заначки» в «чулке» или под матрасом. Возможно, это наследие формировавшегося веками менталитета, который подсказывал нашим предкам складывать деньги в кубышку и прятать подальше от посторонних глаз.