10 шокирующих сексуальных традиций Древнего мира

Хотя консерваторы утверждают, что современное общество стало слишком свободным в своих нравах в сравнении с благочестивыми предками, некоторые из сексуальных практик древних выглядят сегодня чересчур экстравагантными. В этом обзоре мы расскажем о шокирующих сексуальных традициях древних цивилизаций.

Жена в аренду у арабов

Древние доисламские арабы имели странный обычай — «жена в аренду». Этот обычай существовал не только для получения политических или экономических выгод, он был своеобразной ранней формой евгеники. Подобное занятие практиковалось в основном семьями низкого ранга, которые хотели, чтобы их дети и внуки стали более благородными. Жен в аренду отдавали мужчинам, занимавшим высокое положение в обществе, только им было разрешено иметь сексуальную связь с чужой женой. Дети, рожденные от подобного зачатия, считались детьми супруга, а не биологического отца, но социальный статус семьи повышался. Сдать жену в аренду было довольно просто — муж отправлял женщину в дом человека, которому она понравилась. Там она оставалась до тех пор, пока не забеременеет.

Романтика мужеложства у древних греков

Когда учебных заведений в привычном для современного человека варианте в Древней Греции еще не существовало и основным способом образования молодежи было репетиторство, в обществе процветало мужеложство. Для древних критян оно носило даже романтический характер.

Когда любвеобильный житель Крита замечал юношу, который ему очень понравился, он должен был сначала уведомить друзей мальчика о том, что он намеревается взять его в любовники. Это официальное предложение позволяло избраннику или спрятаться, если он не хотел вступать в связь, или благоговейно готовиться к своему символическому похищению.

Сохранение жизненной силы ци у даосов

Краеугольным камнем даосизма является жизненная сила ци, которая пронизывает все сущее. Даосская философия в целом разделяет ци на две составляющие — инь и ян (положительную и отрицательную энергии). Путем поддержания баланса между этими двумя силами можно якобы достичь совершенной духовной гармонии и физического благополучия.

Когда дело доходит до человеческого тела, ци принимает форму цзин (сущности, которая дает нам жизнь), и даосы считают, что потеря цзин может привести к заболеваниям и даже к смерти. Больше всего цзин, считают даосы, содержится в мужском семени. Приверженцы даосизма полагали, что мужчина не должен расходовать слишком много спермы. В связи с этим древним китайским мужчинам советовали не эякулировать во время секса.

Фелляция — богоугодное занятие для древних египтян

Иллюстрация из Книги мертвых и аромалампа с эротическими мотивами

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Первое упоминание о фелляции восходит к древнеегипетскому мифу о воскресении Осириса. История гласит, что Осирис был убит своим братом Сетом, который разрубил его на куски и разбросал их по всему миру. Исида, сестра-жена Осириса, обошла вокруг света, чтобы собрать все части любимого и вернуть его к жизни. Но, к сожалению, она не смогла найти пенис Осириса. Поэтому Исида вылепила мужской орган из глины и через него вдохнула жизнь в Осириса.

Именно благодаря этому мифу фелляция не рассматривалась древними египтянами как нечто аморальное. Стоит отметить, что египтяне использовали красную помаду, чтобы рекламировать свой опыт в предоставлении орального удовольствия.

А древние римляне, в отличие от египтян, были категорически против орального секса. Среди римлян было распространено убеждение, что у тех, кто делает минет, неприятный запах изо рта. Человека, известного как fellator, никогда не приглашали в гости. Впрочем, для получения орального удовольствия римляне успешно использовали рабов.

Мастурбация фараона на берегу Нила

Древние египтяне верили в миф о создании Вселенной богом Атумом (или Ра). В нем говорилось, что изначально мир представлял собой черный хаос, из которого было сформировано яйцо. Из этого яйца возник бог Атум. Судя по всему, первое, что Атум сделал при появлении на свет, — занялся мастурбацией. Из его семени родились боги, которые помогли ему создать Вселенную и властвовать над ней.

Поскольку древние египтяне считали, что фараон был представителем бога Ра на земле, он должен был выполнять некоторые обязательные ритуалы, одним из которых был ежегодный ритуал инсценировки творения Атумом Вселенной. Во время праздника фараон вместе с подданными должен был идти к берегу Нила, раздеться и совершить акт мастурбации. Особый акцент при этом уделялся тому, чтобы сперма фараона попала в реку, а не на землю. Затем подобное действие совершали и все остальные пришедшие на церемонию. Египтяне верили, что таким образом они подпитывают живительную силу реки, которая обеспечит им хороший урожай на следующий год.

Игрушки для взрослых в древнем мире

Фаллоимитаторы из экспозиции Национального археологического музея Неаполя

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Археологи заявляют, что игрушки для взрослых пользовались у древних большой популярностью. Возраст старейшего каменного дилдо оценивается в 26 000 лет. А египетская царица Клеопатра и вовсе пользовалась вибратором из полой тыквы, наполненной живыми пчелами.

Древние греки и римляне не только пользовались дилдо, но и старались их всячески модернизировать. На деревянные и каменные секс-игрушки они натягивали кожаные чехлы. Согласно дошедшим письменным источникам того времени, греческие женщины устроили секс-забастовку во время Пелопоннесской войны из-за того, что прекратился импорт качественных кожаных фаллоимитаторов.

Распределение ролей

Древние греки и римляне считали идею однополого сексуального поведения вполне естественной, поэтому понятия, родственного современному «гомосексуалист», просто не существовало. Зато существовал культ мужественности. Считалось, что настоящий мужчина всегда должен брать на себя ведущую роль в сексе. В свою очередь пассивный партнер принимал на себя женскую роль, и к нему в обществе относились с некоторым пренебрежением.

Добрачные связи мальчиков майя

Копия фрески из храма майя в Четумаль (Мексика)

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Высшие касты майя были очень практичными в воспитании своих сыновей. Они считали, что обязанностью родителей было не только обеспечить их финансовой и эмоциональной поддержкой, но и удовлетворять сексуальные потребности чад.

Когда сыновья из знатных семей достигали зрелости, их родители подыскивали самых красивых юношей из семей простолюдинов, дабы те были сексуальными партнерами их сыновей до вступления в брак. Этот союз между мальчиками считался сродни фактическому вступлению в брак и признавался законом. Юноши майя даже жили друг с другом до тех пор, пока не женились, примерно по достижении 20-летнего возраста. Гомосексуальные отношения между мальчиками были официально узаконены, а вот за изнасилование жестоко карали даже мужчин из знатных родов.

Случайные связи в храме Афродиты

Философ Геродот, рассказывая о ритуалах ассирийцев, упоминал о проституции. Это занятие, по его словам, было в Древней Ассирии не только легальным, но и обязательным для всех незамужних женщин. Дело в том, что у ассирийцев был очень популярен культ Афродиты, или, как они ее еще называли, Милитты, Иштар. Поэтому они считали, что для того, чтобы женщина получила милость богини, она должна заниматься сексом с незнакомцами в храме Афродиты. Каждая женщина в ассирийской империи, от особ царственных кровей до нищенок, должна была хотя бы один раз в жизни поучаствовать в этом священном обряде в храме Афродиты.

Скотоложство как развлечение и священный обряд

Фрагмент статуи со сценой скотоложства (около 470 г. до н. э.)

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Практика занятий сексом с животными такая же древняя, как само человечество. На костяных стержнях, которым около 25 000 лет, можно увидеть сцены, на которых львица вылизывает половые органы женщин и мужчин. Изображения, датируемые седьмым веком до нашей эры, на которых человек занимается сексом с ослом, были найдены на стене пещеры в Италии. И даже в Библии есть прямые отсылы к скотоложству.

Доподлинно известно, что богатые женщины в Древнем Риме для сексуальных утех держали змей, а мужчины насиловали животных в Колизее.

В отличие от древних римлян, которые практиковали секс с животными для удовольствия или развлечения, древние греки были замечены в зоофилии по религиозным причинам. Они превратили этот акт в центральный обряд во время вакханалий и сделали частью церемонии в храме Афродиты.