Что означают российские тюремные татуировки

История российских тюремных татуировок ведет начало со времен зарождения СССР. Значения многих наколок поменялись с тех пор. Неизменным осталось одно: набивать один из табуированных рисунков тюремной культуры человеку со стороны будет действительно опасно.

Классификацией тюремных татуировок занимались многие эксперты. Один из ведущих, Аркадий Бронников, отдал 30 лет службы криминалистом в МВД СССР — такой опыт позволил ему собрать тысячи символов с описанием.

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Самые распространенные зоновские наколки постепенно входят в моду и на свободе. Кот с бабочкой, например, еще во времена СССР был символом воров-карманников. Только саму бабочку добавляли уже тем, кто «продался» милиции — вот об этом обычным людям узнать неоткуда.

В отличие от большинства современных татуировок, тюремная выглядит примитивно. Работа одним цветом, зачастую неправильные пропорции. Наколка должна передавать символ, это главное.