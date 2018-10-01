Разминка для ума: советская загадка на логику

В советские времена такие загадки были очень популярны, их часто печатали в газетах, журналах и даже отдельных сборниках.

Эта загадка непростая, чтобы верно ответить на все поставленные вопросом нужно обладать широким кругозором и развитой логикой.

Итак, вопросы.

Эти ребята опытные туристы или начинающие? Знакомы ли они с домоводством? Река судоходна или нет? В каком направлении течет река? Определите глубину и ширину реки на ближайшем перекате? Как долго ребятам придется сушить белье? Подрастет ли еще подсолнух? Как далеко лагерь находится от города? Как ребята сюда добирались? Любят ли в этой местности пельмени? Насколько свежая газета? (На ней стоит дата 22 августа) В какой город летит самолет?

Соцсети

Попробуйте все-таки немного подумать, не подсматривая в ответы.

А теперь ответы.