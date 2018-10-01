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Разминка для ума: советская загадка на логику
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Разминка для ума: советская загадка на логику 

Рамблер 6 часов назад
Фото: depositphotos.com
В советские времена такие загадки были очень популярны, их часто печатали в газетах, журналах и даже отдельных сборниках.
Эта загадка непростая, чтобы верно ответить на все поставленные вопросом нужно обладать широким кругозором и развитой логикой.
Итак, вопросы.
  1. Эти ребята опытные туристы или начинающие?
  2. Знакомы ли они с домоводством?
  3. Река судоходна или нет?
  4. В каком направлении течет река?
  5. Определите глубину и ширину реки на ближайшем перекате?
  6. Как долго ребятам придется сушить белье?
  7. Подрастет ли еще подсолнух?
  8. Как далеко лагерь находится от города?
  9. Как ребята сюда добирались?
  10. Любят ли в этой местности пельмени?
  11. Насколько свежая газета? (На ней стоит дата 22 августа)
  12. В какой город летит самолет?
Соцсети
Попробуйте все-таки немного подумать, не подсматривая в ответы.
А теперь ответы.
  1. Опытные туристы не стали бы ставить палатку в ложбине.
  2. Домоводство тоже не их конек. Чешую с рыбы нужно чистить в другом направлении, такой длинной ниткой неудобно шить, а рубить сук на части лучше не на земле.
  3. Навигационная мачта говорит о том, что река судоходна.
  4. Слева направо. Это показывает мачта.
  5. Навигационные знаки располагаются за 500 м до переката. Если смотреть со стороны реки, то справа подвешиваются знаки, показывающее ширину реки, а слева — глубину. Глубина реки равна 125 см (прямоугольник 1 м, большой круг 20 см и малый круг 5 см), ширина реки — 30 м (большой круг 20 м и 2 малых по 5 м). Такие знаки устанавливаются за 500 м до переката.
  6. Недолго. Так как дует ветер.
  7. Шляпка подсолнуха обращена не к солнцу, а значит, по всей вероятности, он просто воткнут в землю и расти уже не будет.
  8. Город расположен не более чем в 100 км, иначе антенна имела бы более сложную конструкцию.
  9. Так как на земле лежит велосипедный ключ, ребята, скорее всего, приехали на велосипедах.
  10. Нет. Скорее, вареники и галушки. На горизонте мы видим мазанку и пирамидальный тополь, а солнце располагается над горизонтом высоко. Это украинский пейзаж.
  11. Так как солнце расположено высоко, это видно по тени от подсолнуха, угол 63°, такая высота харакетрна для Киеваи бывает лишь в полдень 22 июня. Это значит, что газета прошлогодняя.
  12. Самолет выполняет сельскохозяйственные работы.
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