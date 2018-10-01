Разминка для ума: советская загадка на логику 

В советские времена такие загадки были очень популярны, их часто печатали в газетах, журналах и даже отдельных сборниках.
Эта загадка непростая, чтобы верно ответить на все поставленные вопросом нужно обладать широким кругозором и развитой логикой.
Итак, вопросы.
- Эти ребята опытные туристы или начинающие?
- Знакомы ли они с домоводством?
- Река судоходна или нет?
- В каком направлении течет река?
- Определите глубину и ширину реки на ближайшем перекате?
- Как долго ребятам придется сушить белье?
- Подрастет ли еще подсолнух?
- Как далеко лагерь находится от города?
- Как ребята сюда добирались?
- Любят ли в этой местности пельмени?
- Насколько свежая газета? (На ней стоит дата 22 августа)
- В какой город летит самолет?
Соцсети
Попробуйте все-таки немного подумать, не подсматривая в ответы.
А теперь ответы.
- Опытные туристы не стали бы ставить палатку в ложбине.
- Домоводство тоже не их конек. Чешую с рыбы нужно чистить в другом направлении, такой длинной ниткой неудобно шить, а рубить сук на части лучше не на земле.
- Навигационная мачта говорит о том, что река судоходна.
- Слева направо. Это показывает мачта.
- Навигационные знаки располагаются за 500 м до переката. Если смотреть со стороны реки, то справа подвешиваются знаки, показывающее ширину реки, а слева — глубину. Глубина реки равна 125 см (прямоугольник 1 м, большой круг 20 см и малый круг 5 см), ширина реки — 30 м (большой круг 20 м и 2 малых по 5 м). Такие знаки устанавливаются за 500 м до переката.
- Недолго. Так как дует ветер.
- Шляпка подсолнуха обращена не к солнцу, а значит, по всей вероятности, он просто воткнут в землю и расти уже не будет.
- Город расположен не более чем в 100 км, иначе антенна имела бы более сложную конструкцию.
- Так как на земле лежит велосипедный ключ, ребята, скорее всего, приехали на велосипедах.
- Нет. Скорее, вареники и галушки. На горизонте мы видим мазанку и пирамидальный тополь, а солнце располагается над горизонтом высоко. Это украинский пейзаж.
- Так как солнце расположено высоко, это видно по тени от подсолнуха, угол 63°, такая высота харакетрна для Киеваи бывает лишь в полдень 22 июня. Это значит, что газета прошлогодняя.
- Самолет выполняет сельскохозяйственные работы.