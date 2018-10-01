Как английская стриптизерша выдала сведения шпиону

Дело Профьюмо: как английская стриптизерша выдала сведения советскому шпиону

Так называемое дело Профьюмо в свое время стало одним из самых громких британских скандалов, связанных с женщиной. Его виновницей была стриптизерша Кристин Килер. В связи с ней среди прочих состоял военный министр Англии Джон Профьюмо , а еще наш соотечественник — Евгений Иванов

Действующие лица

Главным действующим лицом этого дела являлся вовсе не английский министр Профьюмо, и даже не советский дипломат и разведчик Иванов, а все-таки Кристин Килер. Именно из-за нее разрушились не только планы, но и судьбы многих участников скандала. А потому мы начнем с Кристин.

Кристин Килер родилась в небольшом городке в Великобритании. Однако дерзкая девица была не намерена закончить свои дни в захолустье. Она мечтала о славе модели, а потому еще будучи 16-летней, Кристин отправилась покорять Лондон. Там Килер устроилась в кабаре танцовщицей топлес. Посредством кабаре судьба свела юную Кристин с неким Стивом Уордом — врачом, который помимо медицины занимался тем, что сводил девушек с богатыми джентльменами. Так Килер стала вхожа в высший круг британского общества.

Джон Профьюмо являлся уроженцем Англии, но его предки были родом из Италии. Джон Профьюмо сделал головокружительную карьеру. Он буквально взлетел на пост военного министра. Наверняка в будущем его ждало бы повышение, если бы не связь с Кристин.

Что касается Евгения Иванова, то он был прямым потомком великого русского полководца Кутузова. Евгений Михайлович закончил Академию Советской Армии. Почти сразу после этого его назначили помощником атташе в Норвегии. В начале 1960-х годов он стал работать в советском посольстве в Великобритании. Служил он и в главном разведывательном управлении СССР ( ГРУ ).

Любовный многоугольник

Джон Профьюмо впервые увидел Кристин на одной из элитных вечеринок, куда ее привел упомянутый выше доктор Уорд. Министр был очарован Килер, которая плавала голой в бассейне. Профьюмо потерял разум. Джон и Кристин стали любовниками.

Одновременно с британским министром в интимную связь с Килер вступил и Евгений Иванов. Посредством этих отношений советский разведчик собирал компромат на Профьюмо, а также, как утверждала после сама Кристин, покупал у нее и другие сведения, касающиеся политики. В ходе расследования выяснилось, что Килер лгала: она не выдавала Иванову никаких государственных секретов. Скорее всего, потому, что она их попросту не знала. По крайней мере, таковы были официальные итоги разбирательства дела Профьюмо.

Килер, как мы уже знаем, была крайне ветреной девушкой. Она никогда не ограничивалась ни одним, ни двумя любовниками. Среди ее пылких воздыхателей оказался весьма ревнивый господин, который проследил за своей пассией, направлявшейся к своему давнему знакомому Стиву Уорду. Поклонник достал оружие и принялся стрелять по дому доктора-сводника. Благодаря этому инциденту секс-скандал и стал достоянием общественности.

После скандала

Поначалу Джон Профьюмо наотрез отказывался от связи с Килер. Однако под натиском улик (в том числе любовных писем) министр сознался во всем. Карьера его была закончена: Профьюмо подал в отставку. Министр потащил за собой и правительство Гарольда Макмиллана . Супруга Профьюмо, актриса Валери Хобсон , простила своего супруга. Он ушел из жизни в 2006 году.

А вот от Евгения Иванова жена Майя Горкина после английского скандала ушла. Советского дипломата отозвали обратно в Москву. Он еще много лет проработал в ГРУ. А в 1994 году Иванов скончался.

Стив Уорд покончил с собой еще во время расследования, приняв лошадиную дозу снотворного.

Кристин Килер стала наконец известной. Впрочем, об этом она и мечтала. Она продавала свои фото и истории журналистам. Килер дважды была замужем и родила двоих сыновей. Она умерла в 2017 году.