5 лучших советских пушек Великой Отечественной

12 февраля 1942 года на вооружение была принята самая массовая советская пушка Великой Отечественной войны ЗИС-3, ставшая, наряду с Т-34 и ППШ-41, одним из символов Победы.

76-мм дивизионная пушка образца 1942 года (ЗИС-3)

ЗИС-3 стала самым массовым орудием Великой Отечественной войны. Дивизионная пушка, разработанная под руководством Василия Гавриловича Грабина, появилась на фронте во второй половине 1942 года. Легкая и маневренная ЗИС-3 нашла очень широкое применение для борьбы как с живой силой, так и с техникой врага. Дивизионная пушка оказалась по сути универсальной, а главное простой в освоении и производстве, как раз в тот момент, когда требовалось в сжатые сроки направить в действующую армию максимально возможное количество орудий. Всего было выпущено более 100 тыс. ЗИС-3 — больше, чем всех остальных орудий вместе взятых за время войны.

37-мм зенитная пушка образца 1939 года

Предназначалась для поражения низколетящих воздушных целей. Питание осуществлялось из обоймы на пять артиллерийских патронов. Но нередко в начальный период войны эти орудия использовались и в качестве противотанкового. Орудие с высокой начальной скоростью снаряда в 1941 году пробивало броню любых немецких танков. Недостатком орудия являлось то, что выход из строя одного из наводчиков делал стрельбу в одиночку невозможной. Второй минус — отсутствие броневого щита, который изначально зенитному орудию не был положен и появился лишь в 1944 году. Всего было выпущено не менее 18 тысяч 37-мм автоматических зенитных пушек

Гаубица-пушка МЛ-20

Уникальное орудие, сочетавшее в себе дальность стрельбы пушки и способность гаубицы вести настильный огонь. Ни одна битва, включая Московскую, Сталинградскую, Курскую, Берлинскую, не обходилось без участия этих орудий. В то же время ни одна армия мира, включая германскую, не имела на тот момент на вооружение подобных систем. Примечательно, что МЛ-20 стала первым советским орудием, открывшим огонь по территории Германии. Вечером 2-го августа 1944 года из МЛ-20 по немецким позициям в Восточной Пруссии было выпущено около 50 снарядов. И тут же в Москву было отправлено донесение о том, что снаряды теперь рвутся на территории Германии. С середины войны МЛ-20 устанавливалась и на советские САУ СУ-152, и позднее на ИСУ-152. Всего было выпущено около 6900 орудий МЛ-20 различных модификаций.

ЗИС-2

ЗИС-2 (57-мм противотанковая пушка образца. 1941 года) — орудие с очень непростой судьбой. Одна из двух противотанковых пушек СССР в период Великой Отечественной войны — второй являлась «сорокопятка». Появилась она в 1941 году, но тогда целей для этой пушки просто не нашлось — любой немецкий танк ЗИС-2 прошивала насквозь, и в сложных условиях перевода промышленности на военные рельсы от производства технологически сложного и дорогостоящего орудия было принято решение отказаться. Вспомнили о ЗИС-2 в 1943 году, когда в германских войсках появились тяжелые танки. Вновь эти орудия оказались на фронте с лета 1943 года на Курской дуге и в дальнейшем неплохо себя зарекомендовали, справляясь практически с любыми немецкими танками. На дистанциях в несколько сотен метров ЗИС-2 пробивали 80-миллиметровую бортовую броню «тигров».

85-мм зенитная пушка образца 1939 года

Это орудие в годы Великой Отечественной войны очень широко использовалось как на фронте, так и для защиты тыловых объектов и крупных транспортных узлов. В ходе Великой Отечественной войны 85-мм зенитными пушками было уничтожено до 4 тыс. самолетов противника. В ходе боевых действий это орудие нередко применялось в качестве противотанкового. А до начала массового производства ЗИС-3 это была практически единственная пушка, способная на больших дистанциях бороться с «тиграми». Известен подвиг расчета старшего сержанта Г. А. Шадунца, который за два дня боев в районе современного города Лобня Московской области уничтожил 8 немецких танков. Этому эпизоду битвы под Москвой посвящен художественный фильм «У твоего порога».

Универсальная корабельная артиллерийская установка. На советских кораблях (например, крейсерах типа «Киров») использовалась в качестве зенитной артиллерии дальнего боя. Орудие оснащалось броневым щитом. Дальность стрельбы 22 км; потолок — 15 км. Поскольку отслеживать перемещение самолетов противника тяжелым орудиям было невозможно, то стрельба, как правило, велась завесами на определенной дальности. Полезным оказалось орудие и для поражения наземных целей. Всего до начала Великой Отечественной войны было выпущено 42 орудия. Поскольку производство было сосредоточено в Ленинграде, оказавшемся в блокаде, строившиеся корабли Тихоокеанского флота были вынуждены оснащать не 100-мм, а 85-мм пушками в качестве артиллерии дальнего боя.

«Сорокопятка»

45-мм противотанковая пушка образца 1937 года являлась основным противотанковым орудием Красной армии в начальный период войны и была способна поражать практически любую немецкую технику. С 1942 года на вооружение была принята ее новая модификация (45-мм противотанковая пушка образца 1942 года) с удлиненным стволом. С середины войны, когда противник стал использовать танки с мощной броневой защитой, основными целями «сорокопяток» стали транспортеры и самоходные орудия и огневые точки противника. На базе 45-мм противотанковой пушки была создана и 45-мм полуавтоматическая корабельная пушка 21-К, оказавшаяся из-за низкой скорострельности и отсутствия специальных прицелов малоэффективной. Поэтому 21-К по возможности заменяли автоматическими пушками, передавая снятую артиллерию на усиление позиций наземных войск в качестве полевых и противотанковых пушек.