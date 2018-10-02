Аланы: как погибла Римская империя

Не гунны положили конец Римской империи. Она пала под копытами аланской конницы. Восточный народ с длинными черепами принес в Европу новый культ войны, заложив основы для средневекового рыцарства.

«На страже» Рима

Римская империя за всю свою историю не раз сталкивалась с нашествием кочевых племен. Задолго до аланов границы античного мира сотрясались под копытами сарматов и гуннов. Но, в отличие от своих предшественников, аланы стали первым и последним негерманским народом, которым удалось основать значительные поселения в Западной Европе. Долгое время они существовали рядом с империей, периодически нанося им соседские «визиты». Многие римские полководцы рассказывали о них в своих воспоминаниях, описывая их как практически непобедимых воинов.

Согласно римским источникам, аланы жили по обе стороны Дона, то есть в Азии и Европе, поскольку, по мнению географа Клавдия Птолемея, граница проходила по этой реке. Тех, что населяли западный берег Дона, Птолемей называл скифскими аланами, а их территорию «Европейской Сарматией». Те, что жили на Востоке, именовались скифами в одних источниках (у Птолемея) и аланами в других (у Светония). В 337 году Константин Великий принял аланов в состав Римской империи на правах федератов и поселил их в Паннонии (Центральная Европа). Из угрозы они разом превратились в защитников границ империи, за право поселения и жалование. Правда, ненадолго.

Спустя почти сотню лет, недовольные условиями жизни в Паннонии, аланы вступили в союз с германскими племенами вандалами. Именно эти два народа, выступая вместе, сыскали себе славу разорителей Рима после того, как в течение двух недель грабили Вечный город. Римская империя так и не смогла опомниться от этого удара. Спустя двадцать один год германский вождь Одоакр формально «оформил» падение Рима, заставив последнего из римских императоров отречься от престола. Имя вандалов, и по сей день, остается нарицательным.

Мода на «аланское»

Представьте себе граждан Рима, которые начали подражать варварам. Нелепой кажется одна мысль о том, что римлянин, одетый в шаровары на сарматский лад, отрастил бороду и рассекает на низкорослой, но быстрой лошадке, стараясь соответствовать варварскому образу жизни. Как ни странно, для Рима V века нашей эры, это не было редкостью.

Вечный город буквально «накрыла» мода на все «аланское». Перенимали все: воинское и конное снаряжение, оружие; в особенности ценились аланские собаки и кони. Последние не отличались ни красотой, ни ростом, но славились своей выносливостью, которой приписывали чуть ли не сверхъестественный характер. Пресытившаяся материальными благами, запутавшаяся в путах софистики и схоластики, римская интеллигенция искала отдушину во всем простом, естественном, примитивном и, как им казалось, близком к природе. Варварская деревня противопоставлялась шумному Риму, античному мегаполису, а самих представителей варварских племен идеализировали настолько, что, отчасти, следы этой «моды» легли в основу последующих средневековых преданий о куртуазных рыцарях.

Нравственные и физические преимущества варваров были излюбленной темой романов и повестей того времени. Таким образом, в последние века Римской империи, дикарь занял первое место на пьедестале среди кумиров, а германец-варвар стал объектом обожания круга читателей тацитовской и плиниевской «Германии». Следующим шагом, стало подражание — римляне стремились выглядеть как варвары, вести себя как варвары и, по возможности, быть варварами. Так, великий Рим, в последний период своего существования, погрузился в процесс полной варваризации.

Для алан, как в целом и для остальных федератов, был характерен прямо противоположный процесс. Варвары предпочитали пользоваться достижениями крупной цивилизации, на периферии которой они оказались. В этот период произошел полный обмен ценностями –аланы романизировались, римляне «аланизировались».

Деформированные черепа

Но далеко не все обычаи аланов приходились по душе римлянам. Так, они обошли своим вниманием моду на удлиненную голову и искусственную деформацию черепа, которая была распространена среди аланов. Справедливости ради, надо отметить, что сегодня подобная особенность у аланов и сарматов существенно облегчают работу историкам, позволяя определить места распространения последних, благодаря встречающимся в захоронениях длинным черепам. Так, удалось локализировать место обитания аланов на Луаре, в Западной Франции.

По словам Сергея Савенко, директора Пятигорского краеведческого музея, до 70% черепов, относящихся к эпохе аланов, имеют удлиненную форму. Чтобы достигнуть необычной формы головы, новорожденному, у которого еще не окрепли черепные кости, плотно их бинтовали ритуальной кожаной повязкой, украшенной бусами, нитями, подвесками. Носили ее до тех пор, пока кости не укреплялись, а дальше в ней не было необходимости — сформированный череп сам держал форму.

Историки полагают, что подобный обычай пошел от традиции тюркских народов строго пеленать ребенка. Головка дитя, неподвижно лежащего в крепком пеленании в плоской деревянной люльке, формировалась длиннее по размеру. Длинная голова часто носила не столько модный, сколько ритуальный характер. В случае жрецов деформация влияла на мозг и позволяла служителям культа уходить в транс. Впоследствии, традицию перехватили представители местной аристократии, а потом это вошло в широкое употребление вместе с модой.

Первые рыцари

В этой статье уже упоминалось, что аланов мнили непобедимыми, до смерти отважными и практически неуязвимыми воинами. Римские полководцы один за другим описывали все сложности борьбы с воинственным варварским племенем. Согласно Флавию Арриану, аланы и сарматы были конными копьеносцами мощно и быстро атакующими врага. Он подчеркивает, что фаланга пехоты, снаряженная метательными снарядами — самое эффективное средство отбить атаку алан. Главное после этого, «не купиться» на знаменитый тактический ход всех степняков: «ложное отступление», которое они нередко превращали в победу.

Когда пехота, с которой они только что стояли лицом к лицу, преследовала убегающего и расстроившего свои ряды врага, то последний поворачивал коней и опрокидывал пеших воинов. Очевидно, их манера ведения боя впоследствии оказала влияние на римский способ ведения войны. По крайней мере, рассказывая впоследствии о действиях своего войска, Арриан отмечал, что «Римская конница держит свои копья и бьет врага на тот же манер, что и аланы и сарматы». Это, равно как и соображения Арриана относительно боевых возможностей алан, подтверждает бытующее мнение, что на западе серьезно считались с военными достоинствами аланов. Боевой дух у них был возведен в культ.

Как пишут античные авторы, смерть в бою считалась не просто почетной, но радостной: «Счастливым покойником» у алан считался тот, кто погибал в бою, служа богу войны; такой покойник был достоин почитания. Те же «несчастные», которым довелось дожить до старости и умереть в своей постели, презирались как трусы и становились позорным пятном в семье. Аланы оказали значительное влияние на развитие военного дела в Европе. С их наследием историки связывают целый комплекс как военно-технических, так и духовно-этических достижений, которые легли в основу средневекового рыцарства.

Если верить исследованию Говарда Рейда, военная культура аланов сыграла немалую роль в формировании легенды о короле Артура. Он основывается на свидетельствах античных авторов, согласно которым император Марк Аврелий принял на службу 8 000 опытных всадников — аланов и сарматов. Большая часть из них была послана на Адрианов вал в Британии. Они сражались под знаменами в виде драконов, а поклонялись богу войны — обнаженному мечу, воткнутому в землю. Идея поиска аланской основы в легенде об Артуре не нова. Так американские исследователи, Литтлтон и Малкор, проводят параллель между священным Граалем и священной чашей из нартского (осетинского) эпоса, Нартамонгой.

Королевство вандалов и аланов

Неудивительно, что отличающиеся подобной воинственностью аланы в союзе с не менее воинственным племенем вандалов, представляли собой страшную напасть. Отличаясь особой дикостью и агрессивностью, они не шли на договор с империей и не оседали в какой-то местности, предпочитая кочевой грабеж и захват все новых и новых территорий. К 422-425 годам они подошли к Восточной Испании, завладели находящимися там кораблями, и под предводительством вождя Гейзериха высадились в Северной Африке.

В то время римские колонии на Черном континенте переживали не лучшие времена: они страдали от набегов берберов и внутренних мятежей против центрального правительства, в общем, представляли лакомый кусок для объединенного варварского войска вандалов и аланов. Буквально за несколько лет они покорили огромные африканские территории, принадлежавшие Риму во главе с Карфагеном. К ним в руки перешел мощный флот, с помощью которого они неоднократно наведывались на побережья Сицилии и Южной Италии. В 442 году, Рим был вынужден признать их полную независимость, а еще через тринадцать лет — свое полное поражение.

Аланская кровь

Аланы за все время своего существования успели побывать на многих территориях и во многих странах оставить свой след. Их миграция растянулась от Предкавказья, через большую часть Европы, и в Африку. Неудивительно, что сегодня множество народов, живущих на этих территориях, претендуют на то, чтобы считаться потомками этого знаменитого племени. Пожалуй, наиболее вероятные потомки алан — современные осетины, которые считают себя приемниками великой Алании. Сегодня среди осетин даже есть движения, выступающие за возвращение Осетии ее якобы исторического названия.

Справедливости ради стоит отметить, что у осетин есть на основания претендовать на статус потомков аланов: общность территории, общность языка, который считается прямым потомком аланского, общность народного эпоса (Нартовского эпоса), где ядром якобы служит древний аланский цикл. Основные противники данной позиции — ингуши, которые также выступают за свое право называться потомками великих аланов. По другой версии, аланы в античных источниках были собирательным названием для всех охотничьих и кочевых народов, находившихся к северу от Кавказа и Каспийского моря.

Согласно наиболее распространенному мнению, лишь часть аланов стали предками осетин, в то время как другие части слились или растворились в других этнических группах. Среди последних — берберы, франки и даже кельты. Так, по одной из версий, кельтское имя Алан происходит от патронима «аланы», которые обосновались в начале V века в Луаре, где смешались с бретонцами.