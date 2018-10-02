Отсутствие инопланетян объяснили научно

Однако то, что человечество не столкнулось с внеземным разумом, не означает, что его нет.

Дело в том, что, во-первых, человечество начало поиск инопланетных сигналов сравнительно недавно. А во-вторых, сигналов, получаемых из космоса, много, но чтобы проверить их все, необходимо большое количество человеческих и технических ресурсов, однако астрономов мало, а радиотелескопов еще меньше.

Такое предположение выдвинули трое астрофизиков, опубликовав свою статью на arxiv.org.

В 2010 году, на пятидесятилетие начала организованного поиска инопланетных сигналов, научное сообщество провело расчеты того, какова была вероятность, что за прошедшее время поиски могли увенчаться успехом. Вероятность оказалось очень невелика. В результате ученые сравнили этот вид деятельности с поиском иголки в стоге сена.

В вышеупомянутой статье астрономы уточнили расчеты коллег, учтя предполагаемые предпочтения инопланетян, а также реальные возможности земных радиотелескопов. У них получилось, что и сегодня вероятность обнаружения внеземного сигнала крайне мала.

Однако, как утверждают ученые, из этого исследования не следует, что инопланетян не существует. Возвращаясь к метафоре о стоге сена: возможно, человечество просто искало не в тех частях этого стога.