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На Земле создали и продают марсианский грунт
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На Земле создали и продают марсианский грунт 

Рамблер 22 минуты назад
Фото: Кадр из фильма "Марсианин"
Университет Центральной Флориды объявил о начале продаж образцов марсианского грунта стоимостью двадцать долларов за килограмм.
Думаете, это фантастика? Нет, будущее уже рядом. Речь идет об образцах грунта, созданных учеными по специальной рецептуре в соответствии с данными о составе настоящего грунта на Красной планете. Основой для имитации марсианского грунта послужили данные, собранные ровером Curiosity за время его пребывания на Марсе.
Вы спросите, зачем землянам нужен ненастоящий марсианский грунт?.. Оказывается, таким образом ученые предлагают выяснить, подходит ли он для земных растений и можно ли из него или на нем строить.
"Полагаю, вам бы не хотелось, прилетев на Марс, обнаружить, что ваш метод посева растений здесь не сработает", — говорит один из авторов методики.
К слову сказать, это предложение оценили и другие специалисты: на инопланетный грунт уже есть спрос. Самый крупный заказ — из Космического центра Кеннеди, на полтонны марсианского грунта.
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