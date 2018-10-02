Американцы вырастили огромную тыкву весом в тонну

Гигантский овощ представили на сельскохозяйственной ярмарке Deerfield Fair, которая проводится в американском городке Дирфилд штата Нью-Гэмпшир с 1876 года. Мероприятие длится четыре дня и привлекает огромное количество гостей и участников.

Главный конкурс на этой ярмарке — соревнование в умении вырастить самую большую тыкву. Фермеры утверждают, что это историческая традиция, и с удовольствием ей следуют. В этом году первое место занял местный житель Стив Геддес, он вырастил тыкву весом 1146 килограммов. За свои старания он получил шесть тысяч долларов. К слову сказать, усилий приложено немало: даже чтобы просто доставить огромную тыкву на конкурс, потребовались специальный транспорт и другое оборудование.

Кстати, тыква-рекордсменка — не только крупнейшая на фестивале, но и самая большая в истории США.