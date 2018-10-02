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Какие технологии пришли в обычную жизнь из космоса
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Какие технологии пришли в обычную жизнь из космоса 

Рамблер 4 часа назад
Фото: homeandcity.nasa.gov
В NASA разработали специальный сайт, чтобы рассказать о космических технологии, без которых невозможно представить жизнь современного человека.
На главной странице рассказывается о проекте, его целях и задачах, а также познакомиться с историей Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Пользователям предлагается перейти в разделы, посвященные дому или городу. Оказавшись "дома", вы сможете заглянуть во все комнаты, включая спальню, кухню, гостиную и ванную. При наведении курсора на некоторые предметы, отмеченные синей точкой, во всплывающем окне можно появляется информация о том, благодаря каким космическим технологиям он появился.
homeandcity.nasa.gov
Например, антибактериальный фильтр для воды, омолаживающий крем и инфракрасный термометр появились как результат космических разработок.
Из дома можно "выйти" в город, "побродить" по супермаркету, спортивным площадкам или "сходить" к врачу и, нажав на синюю кнопку, узнать, какие технологии из космоса используются здесь.
Так NASA обращает внимание на важность и необходимость космических исследований, а также их практическую пользу для каждого человека.
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