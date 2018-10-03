Ещё
Почему в церкви запрещено фотографировать
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему в церкви запрещено фотографировать 

Кириллица 43 минуты назад
Фото: Кириллица
На дверях многих православных храмов имеется знак, изображающий перечеркнутый фотоаппарат. Понятно, что это означает запрет на съемку внутри помещения. Но для чего необходимо такое правило? Почему в церкви нельзя фотографировать?

Уважение к другим

Большинство священников, отвечая на вопрос о цели запрета на фотосъемку, сходятся во мнении, что если подобное разрешить, то с рвением современных людей к фотографированию других и себя (так называемые селфи) в церквях начнется настоящий хаос. По мнению Константина Пархоменко, который сам служит в храме и занимается фотографией, даже один человек с камерой и вспышкой не слишком уместен во время богослужения. Щелчки, свет и передвижения фотографа могут помешать молиться другим прихожанам. Священник Игорь Палкин, клирик храма мученицы Татианы при МГУ и тоже фотограф отметил, что молитва одного человека дороже самой прекрасной фотовыставки. Поэтому ради уважительного отношения к остальным верующим священнослужитель посоветовал просто приобрести открытки или книги с изображением храма в иконной лавке.

Вред для икон

Подобные правила обусловлены также вредом, который может нанести вспышка фотоаппарата старинным иконам и фрескам. Яркий свет способен причинить урон красочному слою росписей. Кстати, именно поэтому знаки с перечеркнутым фотоаппаратом имеются и на дверях многих музеев. Архитектор Михаил Нелюбин считает, что съемка со вспышкой почти всегда негативно воздействует объект этой съемки, и краска действительно может пострадать «из-за внутренних химических реакций пигмента со световым излучением».

Предотвращение преступлений

Кроме того, священнослужители называют запрет на фотосъемку не иначе как необходимой мерой безопасности. И, как выясняется, не зря. К примеру, по словам того же Игоря Палкина, многие настоятели знают немало историй, когда кражам древних икон и других религиозных предметов предшествовал именно приход человека с фотоаппаратом. Это не значит, что именно фотограф и оказался тем самым вором. Иногда для того, чтобы привлечь преступников достаточно выставить снимки в социальных сетях. Несмотря на перечисленные выше обстоятельства, возможность сделать несколько кадров в помещении храма все-таки есть. Для этого священники рекомендуют обратиться за благословением к служителям данной церкви. Если же батюшка не даст своего благословения, а в лавке не окажется открыток с заветным храмом, священник Игорь Палкин призывает: «Сложите все, что увидели, в своем сердце, а Господь за мирное сердце и смирение вполне вас утешит».
Кириллица: последние новости
Что случилось с библиотекой Ивана Грозного Как серые кардиналы влияли на мировую историю От кого пошли жители Европы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кто на самом деле убил генерала Льва Рохлина
Почта 20 лет доставляла бабушке книги для внучки
Как проходят паспортный контроль женщины в хиджабе6
Ленька Пантелеев: судьба самого дерзкого бандита5
Тест: что вы знаете про семь чудес света1
Видео
00:44
Елизавете II подарили искусственную руку
Вещи
03:00
Загадка в Сети заставила пользователей напрячься
Безумный мир
09:15
Что означают российские тюремные татуировки
Истории
00:47
Тюлень атаковал мужчину осьминогом
Безумный мир
04:37
Блогер покорил Сеть гениальным лайфхаком
Вещи
02:56
Гибкая британка помещается в банке высотой 60 см
Люди
10:03
Вещи, которые исчезнут через 5 лет
Вещи
10:15
Реликвии из древности, сильно опередившие время
Безумный мир Вещи
02:55
Интригующие факты о нашем мире
Безумный мир
10:01
Что не так с теорией относительности
Безумный мир Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение