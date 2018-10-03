Секреты, которые никогда не будут раскрыты

Существуют секреты, разгадку которых мы никогда не узнаем. Конечно, есть небольшой шанс, чтобы тайное стало явным, но секрет делает настоящим его незнание.

Богемская рапсодия

Это песня группы Queen, написанная Фредди Меркьюри в 1975 году. Никто, кроме Фредди точно не знает, о чем текст этой песни. Когда музыканта просили объяснить, о чем эта песня, Меркьюри тактично ушел от ответа.

Каменный шар в Боснии

В 2005 году путешественник обнаружил каменный шар огромных размеров. Остается не известным: кем он был закопан, а самое главное — зачем? Есть версия, что камень мог образоваться в результате фильтрации подземных вод, так как он содержит в себе большое количество железа.

Старлайт

Это материал, который выдерживает очень высокие температуры. Но изобретатель Морис Уорд не захотел делиться его секретом, как и из чего он был сделан. Даже предложение NASA о совместном сотрудничестве не было принято Уордом. Также он очень боялся, что формулу Старлайта могут выкрасть, поэтому Морис никому не оставлял образцы.

Мередитский камень

Камень был обнаружен в 1872 году при постройке забора на озере Уиннипесоки. Артефакт выглядит довольно загадочно. Предполагают, что он мог быть символом договора между племенами индейцев.

Три секрета Фатимы

В 1917 году у сестры было ведение Девы Марии. По словам монахини, она поведала ей три секрета, которые позже стали называться "Три тайны Фатимы". Она раскрыла два секрета. Третий она записала перед смертью.

Гул Таоса

Это аномальный шум в городе Таос в Нью-Мексико. Местные жители жалуются на шум. В 1993 году они официально обратились с этой жалобой к Конгрессу. Но источник шума выявить так и не удалось.

Панировка Сандерса

Это тайный рецепт панировки из KFC. Компания на протяжении многих лет не делиться им, как и сам Сандерс.

Гора Рашмор

Бермудский треугольник

В нем произошло множество загадочных аномалий, природа которых так до сих пор и не изучена.

Рецепт Coca-cola

Скорее всего, это маркетинговый ход, но рецепт не напитка не разглашается.