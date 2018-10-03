Как становятся ворами в законе

Условности, необходимые для обретения самого высокого в преступной среде статуса, предельно четко прописаны в воровском кодексе, их много. Однако в последнее время авторитет «правильных» воров в законе часто оказывается подмочен так называемыми «апельсинами» — мнимыми, с точки зрения воровских понятий, «законниками», купившими себе этот «высший чин» за деньги.

Что нужно сделать для «коронации»

Претендент на «коронование» в воры в законе, прежде всего, должен быть человеком заслуженным и авторитетным в профессиональной воровской среде. Случаи, когда воровской статус присваивался на сходке других воров в законе «необстрелянному» сидельцу, довольно редки и для этой процедуры нехарактерны. Вор в законе — это не просто статус, а образ жизни преступника. В первую очередь, он должен постоянно пребывать в «отрицалове» по отношению ко всему, что не соотносится с воровскими понятиями.

Для вора в законе не существует норм и правил, которыми руководствуется обычный гражданин. Один из главных постулатов «законника» — никогда не вступать ни в какие сношения с государством.

Институт «сук», появившийся после Великой Отечественной войны, существенно пошатнул незыблемые прежде воровские понятия — по тюремному закону, авторитету западло принимать участие даже в таком, благом, с точки зрения здравого смыла, деле, как кампания по освобождению отечества от внешнего врага: «замаравшийся» в этом вор считается «ссучившимся», потому как принял чужие правила игры.

Для кандидата в воры важно много чего не делать, чтобы заслужить «корону» — в сущности, он должен встать на воровской путь еще «по малолетке», потому что, к примеру, воинский билет считается для воровского «абитуриента» волчьим: преступник, служивший в армии, а значит, прогнувшийся под государство, воровского звания не достоин априори. Бывали случаи, когда скрывших свое армейское прошлое «законников» «раскороновывали».

Вор в законе «в чистом виде» — это волк-одиночка. Ни семьи, ни постоянных связей с женщинами. Кроме того, это человек-кремень — властный, волевой, решительный, с солидным криминальным опытом и задатками организаторских способностей. «Законнику» ведь в перспективе придется «решать вопросы», работать с людьми, а для этого мямли вроде карманника Кирпича из фильма «Место встречи изменить нельзя», не годятся, будь они даже суперловкими «щипачами» или «медвежатниками».

Зато подходят типажи, напоминающие Ручечника из того же фильма и тоже карманника. Ручников в кино — классический вор в законе, «и дружков своих не продавал», для него «лучше в клифту лагерном», чем дать показания Жеглову. Евгений Евстигнеев сыграл прожженного «законника», имевшего за плечами не одну ходку в лагеря.

Сколько стоит воровской статус

В 90-х годах воровские понятия претерпели серьезную редактуру — в России и странах постсоветского пространства начали появляться так называемые «апельсины» — воры в законе, купившие статус за деньги. Суммы назывались немалые — от несколько сотен тысяч до миллионов долларов. Преступный мир раскололся на тех, кто выступал за вмешательство воров в бизнес и политику и консерваторов.

Это брожение началось еще раньше, в 70–80-е годы. Легенда воровского мира Вася-Бриллиант (Василий Бабушкин) пытался отстаивать «старую школу» воров в законе, доказывая, что любое вмешательство в общественную жизнь и участие в ней, пусть даже с преступными целями, по понятиям западло. Тем не менее, современные воры в законе зачастую вовсе не бессеребренники, как это было принято ранее — у них имеются шикарные особняки, дорогие автомобили и яхты, недвижимость за границей. Особенно полюбился воровской статус почему-то грузинам — среди выходцев из этой страны, пожалуй, самое большое количество воров в законе, пребывающих в России.

Впрочем, такая «плотность на душу российского населения» объясняется еще и тем, что на родине грузинских «апельсинов» принят закон, по которому вора в законе сажают в тюрьму за саму принадлежность к статусу (дают до 10 лет). «Законник», если его спросить, кто он по жизни, не вправе смолчать или тем более соврать (это считается западло). А с учетом того, что все авторитеты у правоохранителей «на карандаше» и их перемещения отслуживаются, «закрыть» вора в законе в Грузии — дело считанных минут.